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Эксперт указал на рост грамотности постоянных участников «Тотального диктанта»

Директор фонда «Тотальный диктант» Беляков: процент отличников доходит до 50%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В «Тотальном диктанте — 2025» процент отличников достигает 50%. Об этом сообщил председатель Филологического совета «Тотального диктанта», научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, ученый секретарь Орфографической комиссии РАН Вячеслав Беляков 7 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции «Тотальный диктант – 2025: итоги акции».

Он уточнил, что огромное количество людей, участвуя в диктанте, за несколько лет могут повысить свою грамотность.

Председатель Филологического совета «Тотального диктанта», научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, ученый секретарь Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов добавил, что подсчеты продолжаются, однако в городах, где они уже завершены процент отличников составляет это от 6-7%, до 10%.

«Тотальный диктант – 2025»: дата, регистрация, автор и популярные ошибки
Просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в начале апреля

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что темой «Тотального диктанта – 2025» стало морское путешествие в Арктику под названием «В поисках чудесного».

Новость дополняется.

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