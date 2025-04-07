Эксперт указал на рост грамотности постоянных участников «Тотального диктанта»
В «Тотальном диктанте — 2025» процент отличников достигает 50%. Об этом сообщил председатель Филологического совета «Тотального диктанта», научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, ученый секретарь Орфографической комиссии РАН Вячеслав Беляков 7 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции «Тотальный диктант – 2025: итоги акции».
Он уточнил, что огромное количество людей, участвуя в диктанте, за несколько лет могут повысить свою грамотность.
Председатель Филологического совета «Тотального диктанта», научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, ученый секретарь Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов добавил, что подсчеты продолжаются, однако в городах, где они уже завершены процент отличников составляет это от 6-7%, до 10%.
Ранее, 5 апреля, сообщалось, что темой «Тотального диктанта – 2025» стало морское путешествие в Арктику под названием «В поисках чудесного».
Новость дополняется.