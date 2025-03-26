Тотальный диктант 2025: дата, регистрация, автор и популярные ошибки

В следующем месяце пройдет масштабное образовательное мероприятие «Тотальный диктант», регистрация на него уже открылась. В 2025 году просветительская акция, направленная на проверку уровня грамотности населения, пройдет в 21-й раз. Традиционно россияне смогут проверить свой уровень владения русским языком, написав под диктовку отрывки из произведений известных литераторов, критиков и журналистов. Впервые в этом году участники акции смогут проверить свои знания в формате тестовой части из ЕГЭ по русскому языку. В качестве дикторов мероприятия выступят именитые деятели культуры, а также работники образовательных учреждений. Подробнее о том, когда «Тотальный диктант» состоится в 2025 году, — в материале «Известий».

«Тотальный диктант»: цель, когда появился

«Тотальный диктант» — это ежегодное просветительское мероприятие, организуемое в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. Впервые образовательная акция прошла 11 марта 2004 года в Новосибирском государственном университете в рамках мероприятия «Дни гуманитарного факультета НГУ». Для диктанта были выбраны произведения русских классиков, отрывки из которых под диктовку переписывали студенты.

Впоследствии организаторы начали создавать для мероприятия уникальные тексты. Автором первого сочинения, написанного специально для «Тотального диктанта», стал писатель-фантаст Борис Стругацкий. Сначала тексты читали преподаватели НГУ, затем к образовательному мероприятию стали привлекать деятелей культуры и артистов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

За несколько лет к акции подключились многие российские города и даже другие страны. С распространением интернет-технологий принимать участие в мероприятии стало возможно из любой точки мира. В 2024 году «Тотальный диктант» написали добровольцы из 55 стран мира, или 722 городов.

«Тотальный диктант» проводится для решения нескольких ключевых задач, которые сочетают просветительские, социальные и культурные цели. Это:

— популяризация русского языка и грамотности. Проект направлен на повышение интереса к русскому языку как элементу мировой культуры , а также на привлечение внимания к важности грамотного письма. Девиз акции — «Писать грамотно — это модно!» — подчеркивает ее миссию;

— улучшение навыков. Участники получают возможность оценить свои знания, выявить слабые места и работать над их устранением . После диктанта филологи объясняют сложные моменты и обсуждают ошибки, что помогает систематизировать знания;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— просветительская деятельность. Проект выявляет трудноусваиваемые правила языка, что помогает улучшить методики обучения , и продвигает идею, что изучение языка — это увлекательный и важный процесс.

Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий независимо от пола, вероисповедания, политических взглядов, профессии или образования. Мероприятие проводят активисты и волонтеры фонда «Тотальный диктант».

Дата проведения «Тотального диктанта» в 2025 году

В 2025 году «Тотальный диктант» пройдет 5 апреля. В Москве и примыкающих к столице часовых поясах мероприятие начнется в 14:00, а в отдаленных регионах значительно раньше: во Владивостоке — в 8:00, в Новосибирске — в 10:00.

В 14:00 по московскому времени текст прочтет новый автор образовательной акции Марина Москвина из столицы «Тотального диктанта». В 2025 году в результате народного голосования в качестве столицы мероприятия был выбран центр «Сириус».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также проверить свои знания русского языка можно будет онлайн, подключившись к интернет-трансляции на официальном сайте мероприятия. Кроме того, впервые в этом году участники акции смогут проверить свои знания в формате тестовой части из ЕГЭ по русскому языку.

Регистрация на мероприятие уже открыта. Для этого надо открыть официальную страницу «Тотального диктанта» и выбрать город.

Марина Москвина: чем известна автор диктанта

Ежегодно для образовательного мероприятия выбирают нового автора. В 2024 году автором текста стала писательница, редактор и журналист Анна Матвеева. В 2025 году в качестве автора «Тотального диктанта» выбрали Марину Москвину — талантливую писательницу, сценариста, журналиста и телеведущую.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Москвина является финалистом премии «Ясная Поляна», лауреатом Международного почетного диплома Андерсена, автором нескольких десятков книг для детей и взрослых, среди которых «Моя собака любит джаз», «Гений безответной любви», «Роман с Луной». По сценариям и рассказам писательницы было снято около 20 мультфильмов, включая «Что случилось с крокодилом?» и «Блохнесское чудовище».

Как проходит и сколько длится «Тотальный диктант»

Участники диктанта напишут подготовленный организаторами текст 5 апреля в одно и то же время, но с поправкой на часовые пояса. Перед началом диктанта участники получают краткую инструкцию и разбор орфографических или пунктуационных правил, которые могут встретиться в тексте.

Далее диктор начнет читать текст, который необходимо будет записать участникам. После записи прослушанного материала участники могут прослушать текст повторно. После этого работы сдаются на проверку. Общее время проведения «Тотального диктанта» составляет около 60 минут. Приходить на мероприятие советуют заранее — примерно за 15 минут до начала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дистанционный формат диктанта предусматривает два варианта. Один из них — прослушивание текста на компьютере с автоматической проверкой. Другой — на бумажном бланке с возможностью самопроверки по онлайн-разбору.

«Тотальный диктант»: как зарегистрироваться

Для участия в «Тотальном диктанте» участникам необходимо авторизоваться на сайте проекта. Нужно создать профиль, заполнить личные данные, выбрать подходящий город и площадку проведения мероприятия, после чего нажать на кнопку «Зарегистрироваться». Точное время проведения диктанта будет указано на сайте проекта. На мероприятие необходимо взять ручку и документ, удостоверяющий личность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В случае онлайн-участия необходимо зайти на сайт проекта, нажать на блок «Онлайн-диктант» и ввести необходимые данные. Регистрация на участие в «Тотальном диктанте» начнется 29 марта.

Как узнать результаты «Тотального диктанта»

Об итогах мероприятия сообщат организаторы «Тотального диктанта», когда завершится проверка всех работ участников. Результаты «Тотального диктанта» будут опубликованы на официальном сайте мероприятия. Чтобы их посмотреть, необходимо будет зайти в личный кабинет и перейти на вкладку «Узнать результат».

Самые частые ошибки и сложные слова

В 2024 году диктант написали около 1,3 млн человек со всего мира. Работы оцениваются по пятибалльной шкале. Участник может получить высшую оценку — «пятерку», если напишет работу без ошибок или допустит лишь одну пунктуационную. «Четверка» ставится за две-четыре ошибки, «тройка» — если допущено не более восьми ошибок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В прошлогоднем диктанте чаще всего допускали ошибки при написании наречий «набок» и «вмиг». Сложным оказалось написание «не» с причастием в сочетании «уже не существующих газет». Также участники часто ошибались в глагольных окончаниях — писали «-ишь» вместо «-ешь» («Вырастешь — прочтешь», — говорил отец). У многих возникли трудности с постановкой тире, с запятыми в вводных конструкциях «по ее собственному выражению» и «собственно говоря», а также перед «как».

Из года в год участники испытывают трудности при написании слов с «н» или «нн», «о» или «е» после шипящих. Также многие не знают, когда Солнце, Луна, Земля пишутся со строчной, а когда — с прописной буквы. Наиболее сложными для написания словами остаются следующие: «сызмальства», «кардинально», «извне», «философский», «интеллигент», «периферия», «чересчур».

Как подготовиться к «Тотальному диктанту»

Заблаговременная подготовка к диктанту поможет улучшить результаты. На сайте мероприятия в разделе «Написать диктант» можно найти тексты прошлых лет. Для тренировки необходимо зарегистрироваться и включить видеозапись, на которой диктор будет читать текст. Вводить услышанный текст нужно будет в специальном окне.