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«Тотальный диктант – 2025» прошел в 50 странах мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Матвеенко
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Ежегодное мероприятие «Тотальный диктант» в 21-й раз стартовало по всему миру 5 апреля. Проверить свою грамотность и уровень владения языком смогли жители 50 стран по всему миру — от Сербии до Китая.

«У «Тотального диктанта» большая серьезная миссия — как минимум популяризировать родной наш, русский язык», — заявила Марина Кравец, актриса, теле- и радиоведущая.

В рамках акции за партой зачастую оказываются и известные люди, в том числе музыканты, ведущие и артисты. Особенно важно никогда не прекращать свое обучение в современном мире, в котором технологии и мобильные телефоны зачастую буквально думают за человека.

«Вот вы пишете себе заметку в телефоне, а за вас всё телефон исправляет. А как правильно писать, вы не знаете. И многие другие не знают. Давайте смотреть правде в глаза: мы все становимся всё менее и менее грамотными», — указал телеведущий Дмитрий Шепелев.

Изначально «Тотальный диктант» был лишь небольшим студенческим мероприятием в Новосибирске. Однако сейчас о нем знает весь мир.

«Сегодня был замечательный текст, я думаю, такой позитивный и про путешествие», — поделилась своими впечатлениями Инесса Смирнова, одна из многочисленных участников акции.

Одна из целей проекта — популяризация грамотности. Написать диктант могут как дети, так и взрослые. Причем сделать это можно как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

Мероприятие проводилось даже во время полета среди пассажиров на борту авиалайнера. В этом году акция также прошла на высшем уровне — на летящем воздушном шаре. Еще одним примечательным местом для проверки своих знаний стал речной трамвай, идущий по Москве-реке.

«Запятые, тире, двоеточие — вот прям интересно вспомнить, перепроверить», — рассказала еще одна участница акции, Камилла.

Необычные места проведения выбраны организаторами не случайно. Ведь именно все они были отражены в приключенческих рассказах Марины Москвиной, автора текста диктанта 2025 года.

«Я рассказываю и о путешествии в небо, и на север, и на юг, и на восток, и на запад. И что всюду, где бы я ни была, меня встречали очень дружелюбные люди», — заявила она.

Для жителей Сербии «Тотальный диктант» проводится ежегодно. Приходящие проверить свои знания участники отмечают необходимость и уникальность этого мероприятия.

«Мне кажется, что это очень крутая акция, которая существует так долго и которая объединяет такое большое количество людей. Я занимаюсь еще английским языком. Мы никогда не писали английские диктанты», — рассказала Соня, жительница Белграда.

Всего проведение диктанта объединило граждан 50 стран. Это очередное напоминание о том, что для русского языка нет границ.

«Тотальный диктант – 2025»: дата, регистрация, автор и популярные ошибки
Просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в начале апреля

Акция «Тотальный диктант» проходит по всей стране 5 апреля. На пресс-конференции в МИЦ «Известия» 27 марта была анонсирована тема испытания — путешествия. Участникам предложено проверить свою грамотность с помощью текста финалиста премии «Ясная Поляна», лауреата Международного почетного диплома Андерсена Марины Москвиной.

В этом году темой «Тотального диктанта – 2025» стало морское путешествие в Арктику.

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