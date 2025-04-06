Сийярто назвал главу МИД Эстонии ярым сторонником конфликта на Украине
Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна ярым образом выступает за продолжение военных действий на Украине. Об этом 6 апреля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя предложение эстонского коллеги о лишении Будапешта права голоса в Евросоюзе (ЕС).
«Он (Цахкна. — Ред.) один из самых фанатичных провоенных голосов в Европе, который настаивает на продлении конфликта на Украине», — написал венгерский министр в социальной сети X (бывш. Twitter).
При этом, как отметил Сийярто, эстонец не стесняется поучать других об опасностях эскалации боевых действий.
Ранее, 5 апреля, Цахкна призвал европейские страны занять более жесткую позицию в отношении Венгрии и лишить страну права голоса при принятии общих решений ЕС. Он отметил, что сейчас Будапешт может блокировать решения по европейской внешней политике и безопасности Евросоюза даже в случае, когда их поддерживают все остальные члены объединения.
До этого, в феврале, эстонский министр заявил о необходимости «загнать в угол» российского президента Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заметила, что Москва уже находится в углу и его величина составляет все 360 градусов. Она назвала такую позицию удобной для дальнейших маневров.