Министр иностранных дел Эстонии предложил лишить Орбана права голоса в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейцев занять более жесткую позицию в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лишить его права голоса в Европейском союзе (ЕС), сообщает немецкое издание Der Spiegel.

«С Венгрией мы имеем очень слабую страну, которая является частью команды президента РФ Владимира Путина, а не нашей европейской команды», — заявил Цахкна на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Венгрия может блокировать решения по европейской внешней политике и политике безопасности даже в случае, когда его поддерживают все остальные страны Евросоюза.

«Однако ст. 7 договора о Европейском союзе предусматривает возможность отзыва права голоса государства-члена, если его членство ставит под угрозу безопасность Европы. Именно это и делает Орбан», — сказал Цахкна.

На вопрос о том, следует ли теперь применять ст. 7 в отношении Венгрии, он ответил: «У нас есть такая возможность, и я считаю, что она становится всё ближе и ближе».

Британская газета FT 14 марта сообщила, что чиновники в Европе снова начали вести дискуссии о том, можно ли лишить Венгрию права голоса из-за твердой позиции Будапешта по России, так как страна может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против Москвы. Как поясняет издание, это самая крайняя мера по лишению государства-члена права голоса.

До этого, 8 марта, Виктор Орбан заявил, что экономика Венгрии потеряла €20 млрд за три года конфликта на Украине. По его словам, это стало основным фактором того, что Будапешт не подписал соглашение с 26 странами ЕС, где «фактически говорится о необходимости отправлять больше оружия и денег на Украину».