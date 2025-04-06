В Белом доме связали отсутствие пошлин в отношении России с переговорами

Россия не была включена в список стран, против которых США вводят пошлины, потому что в настоящее время Вашингтон ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом 6 апреля заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

По его словам, из-за переговоров с Россией президент США Дональд Трамп «принял решение не смешивать эти два вопроса».

«Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране», — уточнил Хассет в интервью телеканалу ABC.

Он также отметил, что речь идет о сохранении жизней, которые стороны теряют в конфликте, поэтому выносить вопрос пошлин во время попыток достигнуть мира было бы «контрпродуктивно».

«Вчера вечером я получил сообщение от торгового представителя США о том, что более 50 стран обратились к Трампу с просьбой начать переговоры по пошлинам, но они делают это, потому что понимают, что на них ложится большая часть тарифов», — дополнил Хассет.

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

На фоне введенных импортных пошлин и политики Трампа в целом 5 апреля в Соединенных Штатах начались крупные акции протеста. По данным газеты The Guardian, возмущение в том числе вызвали продвижение в карьере предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение трат на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и национальных парков.

Член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин в свою очередь заявил о намерении инициировать процесс импичмента Трампа в течение 30 дней.