В конгрессе США заявили о намерении выдвинуть импичмент Трампу
Член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин на митинге демонстрантов под названием «Руки прочь!» 5 апреля заявил, что в течение 30 дней инициирует процесс импичмента президента США Дональда Трампа.
«В течение следующих 30 дней я представлю дело об импичменте», — цитирует его интернет-издание The Hill.
В ходе выступления Грин сравнил американского лидера с библейским Голиафом, а себя назвал Давидом. Он подчеркнул, что президенту США нельзя доверять вопросы правосудия и управления народом, уточняет «Газета.Ru».
Накануне в Соединенных Штатах начались крупные демонстрации против политики Трампа и введения импортных пошлин. По данным газеты The Guardian, возмущение в том числе вызвало продвижение предпринимателя и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение трат на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и национальных парков.