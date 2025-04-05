Маршрутка загорелась на трассе в Пермском крае

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту возгорания маршрутного автобуса на трассе Пермь – Краснокамск. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, находившиеся в салоне пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал», — уточнили в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных, «в том числе в части соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и выпуска на линию исправных транспортных средств».

Ранее, 4 апреля, в Новой Москве водитель автобуса насмерть сбил велосипедиста. Уточняется, что водитель автобуса совершил наезд на велосипедиста, который двигался вдоль проезжей части. В результате дорожной аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте.