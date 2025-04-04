Автобус сбил велосипедиста насмерть в Новой Москве

В Новой Москве водитель автобуса сбил велосипедиста. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 1А на Заводской улице.

«Водитель автобуса совершил наезд на велосипедиста, который двигался вдоль проезжей части на велосипеде. В результате дорожной аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте», — указано в Telegram-канале ведомства.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что в Архангельске водитель автомобиля Haval сбил мать с 10-месячным ребенком в коляске. Уточнялось, что при повороте налево водитель не уступил дорогу женщине с детской коляской, переходившей проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавших госпитализировали.