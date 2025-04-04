Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар охватил десять строений в Тверской области
Общество
Суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному заключению
Мир
Хуситы нанесли новый массированный удар по авианосцу США Harry Truman
Армия
Военные РФ с помощью FPV-дронов уничтожили пикапы ВСУ в Сумской области
Мир
В ЕС подняли вопрос о будущем торгового соглашения с Украиной
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки в регионах
Мир
Сийярто призвал не допустить роста военной помощи Украине
Мир
В Еврокомиссии заявили об отсутствии планов штрафовать соцсеть X на $1 млрд
Мир
Рубио не исключил давления конгресса на Трампа с целью введения санкций против РФ
Происшествия
Пять мирных жителей ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области
Мир
СМИ сообщили о возможном увеличении длительности операции США в Йемене
Мир
Финляндия проведет военные учения на границе с Россией
Армия
Бойцы группировки «Север» уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в Сумской области
Мир
Оверчук заявил об окончании эпохи глобализации в мире
Мир
СМИ отметили высокий профессионализм делегации РФ на переговорах в Эр-Рияде
Мир
Трамп назвал ответные пошлины против США со стороны Китая паникой
Экономика
Стоимость долгосрочной аренды квартир в России снизилась на 14%

Трамп показал дизайн «золотой карты» для получения гражданства

0
EN
Фото: REUTERS/Kent Nishimura
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп показал, как выглядит дизайн «золотой карты», которую могут приобрести состоятельные иностранные инвесторы для получения американского гражданства за $5 млн. Пилотный экземпляр он показал журналистам 3 апреля на борту президентского самолета The New Yorl Post.

«За $5 млн это может стать вашим. Знаете, что это за карта? Это карта Трампа», — заявил американский лидер.

Одновременно Трамп продемонстрировал пластиковую карту золотого цвета, на которой размещен его портрет. По его словам, программа начнет работать примерно через две недели, уточняет «Газета.Ru».

«Трамп идет по стопам Кеннеди»
Политолог и американист Владимир Васильев о том, что стоит за публикацией документов о преступлении в Далласе

22 марта министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник сообщил, что за минувшие сутки иностранцы купили в США тысячу «золотых карт» стоимостью $5 млн, гарантирующих получение постоянного вида на жительство (ВНЖ) в стране. Таким образом, только за сутки правительство США смогло пополнить бюджет сразу на $5 млрд. Латник подчеркнул, что «золотая карта» может быть аннулирована в случае нарушения закона ее владельцем.

В конце февраля, анонсируя запуск программы, Трамп заявил, что «золотые» ВНЖ в США возможно будет приобрести за $5 млн в ближайшее время. Президент добавил, что эта мера не будет утверждаться через конгресс США. Трамп отметил, что данная программа является легальной с точки зрения закона. По его словам, все вырученные деньги, вероятно, уйдут на погашение дефицита американского бюджета.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025