Трамп показал дизайн «золотой карты» для получения гражданства

Президент США Дональд Трамп показал, как выглядит дизайн «золотой карты», которую могут приобрести состоятельные иностранные инвесторы для получения американского гражданства за $5 млн. Пилотный экземпляр он показал журналистам 3 апреля на борту президентского самолета The New Yorl Post.

«За $5 млн это может стать вашим. Знаете, что это за карта? Это карта Трампа», — заявил американский лидер.

Одновременно Трамп продемонстрировал пластиковую карту золотого цвета, на которой размещен его портрет. По его словам, программа начнет работать примерно через две недели, уточняет «Газета.Ru».

22 марта министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник сообщил, что за минувшие сутки иностранцы купили в США тысячу «золотых карт» стоимостью $5 млн, гарантирующих получение постоянного вида на жительство (ВНЖ) в стране. Таким образом, только за сутки правительство США смогло пополнить бюджет сразу на $5 млрд. Латник подчеркнул, что «золотая карта» может быть аннулирована в случае нарушения закона ее владельцем.

В конце февраля, анонсируя запуск программы, Трамп заявил, что «золотые» ВНЖ в США возможно будет приобрести за $5 млн в ближайшее время. Президент добавил, что эта мера не будет утверждаться через конгресс США. Трамп отметил, что данная программа является легальной с точки зрения закона. По его словам, все вырученные деньги, вероятно, уйдут на погашение дефицита американского бюджета.