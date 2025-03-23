В США за сутки продали тысячу «золотых карт» с правом ВНЖ
За минувшие сутки иностранцы купили в США тысячу «золотых карт» стоимостью $5 млн, гарантирующих получение постоянного вида на жительство (ВНЖ) в стране. Об этом 22 марта рассказал министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник в ходе подкаста All-In.
«Кстати, вчера я продал тысячу. Если бы я жил не в Америке, я бы купил шесть [карт] — для себя, жены и четверых детей. Хочу иметь право попасть в Америку в случае войны или другого ужаса. Хочу услышать в аэропорту: «Добро пожаловать домой, семья Латников», — заявил он.
Таким образом, только за сутки правительство США смогло пополнить бюджет на $5 млрд от продажи подобных карт. Инициатором такой программы стал вновь избранный президент Дональд Трамп.
При этом Латник подчеркнул, что «золотая карта» может быть аннулирована в случае нарушения закона ее владельцем.
24 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что «золотые» ВНЖ в США возможно будет приобрести за $5 млн в ближайшее время. Президент добавил, что эта мера не будет утверждаться через конгресс США. Трамп отметил, что данная программа является легальной с точки зрения закона. По его словам, все вырученные деньги, вероятно, уйдут на погашение дефицита американского бюджета.