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Аналитик оценил введение ответных пошлин Китая на товары из США

Эксперт Ичкитидзе: введение пошлин приведет к замедлению мировой экономики
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Торговая война между Китаем и США наносит ущерб обеим сторонам, а ситуация становится всё менее предсказуемой. Об этом рассказал «Известиям» 4 апреля аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе.

Ранее в этот день власти Китая приняли решение о введении ответных пошлин в 34% в отношении товаров, импортируемых из США.

«Торговля между Китаем и США теперь сильно невыгодна. Пострадают оба государства, и никто не окажется в чистом выигрыше», — отмечает аналитик.

По его словам, особенно болезненным для США может стать сокращение притока капитала из-за эскалации конфликта.

«Ситуация выходит за грани разумного. Китай достаточно независим, чтобы действовать на равных, и понимает, что ему не будет значительно хуже, чем США», — подчеркивает Ичкитидзе.

По мнению специалиста, американские элиты понимают, что конфронтация не приведет к положительным результатам. Разумный подход мировых лидеров заключается в том, чтобы объяснить президенту США Дональду Трампу, что такие действия не принесут пользы никому.

Кроме того, новые пошлины приведут к росту инфляции и замедлению мировой экономики. В США инфляция в 2025 году может достичь 3,5–3,8%, а темпы роста ВВП в Китае и ЕС снизятся еще сильнее, если не будут приняты внутренние стимулирующие меры.

«До введения тарифов была ситуация партнерства, Win-Win, затем один из партнеров решил перевести ситуацию в Win-Lose, но поскольку ему ответили, то ситуация стала переходить в Lose-Lose», — подытожил Ичкитидзе.

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Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

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