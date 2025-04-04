Украинский дрон атаковал подстанцию в Брянской области
В результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена электроподстанция в селе Лемешовка Севского района Брянской области. Об этом 4 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ продолжают ежедневно атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства», — заявил он в Telegram-канале.
Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы, у бытовых потребителей нарушено электроснабжение.
Богомаз также добавил, что в результате удара реактивным снарядом между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа повреждения получил мост, который использовался исключительно для транспортного сообщения мирных жителей.
Ранее в этот день беспилотники ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области. В результате удара были повреждены здание фермы и трактор.
В этот же день водитель автомобиля пострадал в результате срабатывания взрывного устройства ВСУ в Брянской области. В результате инцидента пострадавший получил легкие ранения.