Украинский дрон атаковал подстанцию в Брянской области

В результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена электроподстанция в селе Лемешовка Севского района Брянской области. Об этом 4 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ продолжают ежедневно атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства», — заявил он в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы, у бытовых потребителей нарушено электроснабжение.

Богомаз также добавил, что в результате удара реактивным снарядом между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа повреждения получил мост, который использовался исключительно для транспортного сообщения мирных жителей.

Ранее в этот день беспилотники ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области. В результате удара были повреждены здание фермы и трактор.

В этот же день водитель автомобиля пострадал в результате срабатывания взрывного устройства ВСУ в Брянской области. В результате инцидента пострадавший получил легкие ранения.