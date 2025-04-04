Украинские дроны атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сельхозпредприятие в Брянской области, пострадавших нет. Об этом 4 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Очередной удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Украинские дроны атаковали сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе», — написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что в результате украинского удара были повреждены здание фермы и трактор.
В этот же день водитель автомобиля пострадал в результате срабатывания взрывного устройства ВСУ в Брянской области. В результате инцидента пострадавший получил легкие ранения. Мужчине оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.