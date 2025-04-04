Водитель авто пострадал из-за детонации взрывного устройства в Брянской области
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- Водитель авто пострадал из-за детонации взрывного устройства в Брянской области
Водитель автомобиля пострадал в результате срабатывания взрывного устройства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Климовском районе Брянской области. Об этом 4 апреля проинформировал губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня в Климовском районе между селами Чуровичи и Хоромное рядом с движущимся гражданским автомобилем сработало дистанционное взрывное устройство», — написал он в своем Telegram-канале.
В результате инцидента пострадавший получил легкие ранения. Мужчине оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Губернатор также призвал горожан быть бдительными, не подходить близко к опасным и незнакомым предметам.
26 марта сообщалось о ранении мирного жителя на территории Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями доставили в Валуйскую центральную районную больницу.