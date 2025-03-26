Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на село в Белгородской области
Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом 26 марта заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию частного дома мужчина получил ранение», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По словам Гладкова, пострадавшего со множественными осколочными ранениями доставляют в Валуйскую центральную районную больницу. Ему оказывается необходимая помощь.
Глава региона также уточнил, что в результате взрыва на территории домовладения были уничтожены надворная постройка и легковой автомобиль.
В этот же день Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадала мирная жительница в поселке Политотдельский Белгородской области. Ее доставили в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.