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Мирный житель пострадал из-за атаки БПЛА ВСУ на поселок в Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Политотдельский Белгородской области. Об этом 26 марта заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Политотдельский Белгородского района атакован беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада «скорой» доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в нескольких квартирах многоквартирного дома, в социальном объекте и надворной постройке на территории частного домовладения выбиты окна после атаки украинского дрона.

Информация о последствиях уточняется. Гладков отметил, что оперативные службы проведут обход в светлое время суток.

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Губернатор Белгородской области накануне сообщил, что после взрыва украинского беспилотника водитель машины скорой помощи получил минно-взрывную травму и обратился в больницу по селу Бессоновка Белгородской области. Уточнялось, что в момент атаки дрона мужчина находился возле служебного автомобиля.

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