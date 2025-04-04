Автобусное сообщение запустили между Луганском и Ессентуками. Рейсы будут курсировать с 4 апреля через день из обоих городов, сообщает пресс-служба ФБУ «Росавтотранс».

Транспорт будет выходить в 19.00 из Луганска и прибывать в Ессентуки в 6.00. Техническая остановка предусмотрена в 22.00 в городе Аксай (Ростовская область).

Из Ессентуков рейс будет стартовать в 15.00, останавливаться в Пятигорске в 16:10, заезжать в Минводы в 16:55, в Аксае в 3:25. Прибытие в Луганск — в 6.30, пишет ИА StavropolMedia.

Ранее сообщалось, что осенью 2024 года в Ставрополе запустили новый автобус, который курсирует от аэропорта до автовокзала. Время в пути занимает около часа.