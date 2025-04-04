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Политолог спрогнозировала последствия импичмента президенту Южной Кореи

Политолог Кургинова: в Южной Корее будет пересмотр стратегий правых сил
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Фото: AP/South Korea Peresidential Office
dzen
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Единогласное решение Конституционного суда, который утвердил импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю, отражает политический консенсус, сложившийся вокруг оценки его действий как неприемлемых. Это финальная точка в истории его правления, которое всё больше воспринималось как отклонение от южнокорейской политической традиции, отметила эксперт КГ «Полилог» Дарья Кургинова. Она рассказала «Известиям» о последствиях, которые ожидаются в стране.

«Консерваторы — бывшая основа электоральной опоры Юн Сок Ёля — переживают глубокий кризис легитимности. Партия фактически расколота, а политическая инерция, которая раньше позволяла ей опираться на страх перед «левыми популистами», теперь не работает: сами оказались в роли антидемократической силы. Поражение его администрации приведет к пересмотру стратегий правых сил: они будут вынуждены сменить лидеров и пересобрать политический нарратив, чтобы вернуть доверие молодого поколения и центристского электората», — объяснила политолог.

Уйти и не вернуться: Конституционный суд Кореи утвердил импичмент президенту
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В то же время она уточнила, что Ли Чжэ Мён — лидер Демократической партии и фигура, обладающая значительным электоральным капиталом, — де-факто стал основным претендентом на президентский пост. Кургинова напомнила, что его отставание на выборах в 2022 году было минимальным (48,56% против 47,83%).

«В глазах значительной части общества он выглядит не просто альтернативой, а героем политического сопротивления, который спас страну от катастрофы. С момента выборов он последовательно отстраивал образ защитника демократии. На фоне конфликтов вокруг реформ юстиции, политических преследований и падения уровня жизни, он сумел консолидировать партийный актив и значительную часть политически активного среднего класса», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, импичмент Юн Сок Ёля лишь закрепил за Ли Чжэ Мёном этот статус.

О том, что Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны сообщалось 4 апреля. Его отстранили от должности. Президентские выборы должны состояться в течение 60 дней. Ожидается, что они пройдут 3 июня.

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