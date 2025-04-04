Политолог спрогнозировала последствия импичмента президенту Южной Кореи
Единогласное решение Конституционного суда, который утвердил импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю, отражает политический консенсус, сложившийся вокруг оценки его действий как неприемлемых. Это финальная точка в истории его правления, которое всё больше воспринималось как отклонение от южнокорейской политической традиции, отметила эксперт КГ «Полилог» Дарья Кургинова. Она рассказала «Известиям» о последствиях, которые ожидаются в стране.
«Консерваторы — бывшая основа электоральной опоры Юн Сок Ёля — переживают глубокий кризис легитимности. Партия фактически расколота, а политическая инерция, которая раньше позволяла ей опираться на страх перед «левыми популистами», теперь не работает: сами оказались в роли антидемократической силы. Поражение его администрации приведет к пересмотру стратегий правых сил: они будут вынуждены сменить лидеров и пересобрать политический нарратив, чтобы вернуть доверие молодого поколения и центристского электората», — объяснила политолог.
В то же время она уточнила, что Ли Чжэ Мён — лидер Демократической партии и фигура, обладающая значительным электоральным капиталом, — де-факто стал основным претендентом на президентский пост. Кургинова напомнила, что его отставание на выборах в 2022 году было минимальным (48,56% против 47,83%).
«В глазах значительной части общества он выглядит не просто альтернативой, а героем политического сопротивления, который спас страну от катастрофы. С момента выборов он последовательно отстраивал образ защитника демократии. На фоне конфликтов вокруг реформ юстиции, политических преследований и падения уровня жизни, он сумел консолидировать партийный актив и значительную часть политически активного среднего класса», — подчеркнула эксперт.
По ее словам, импичмент Юн Сок Ёля лишь закрепил за Ли Чжэ Мёном этот статус.
О том, что Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны сообщалось 4 апреля. Его отстранили от должности. Президентские выборы должны состояться в течение 60 дней. Ожидается, что они пройдут 3 июня.