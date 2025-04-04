Уйти и не вернуться: Конституционный суд Кореи утвердил импичмент президенту

Конституционный суд Республики Корея окончательно отстранил от должности президента Юн Сок Ёля. В течение двух месяцев в стране пройдут досрочные выборы главы государства, в это время обязанности президента продолжит исполнять премьер-министр. Наибольшие шансы у лидера оппозиции Ли Чжэ Мёна, которого поддерживает почти половина избирателей. Импичмент дает шанс выйти из затянувшегося конституционного кризиса, однако многое зависит от того, как сторонники бывшего лидера Южной Кореи примут приговор, считают эксперты.

Импичмент президенту Южной Кореи

Конституционный суд Республики Корея утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, отстраненному от должности Национальным собранием (однопалатный парламент страны) после попытки ввести в стране военное положение. Решение было принято единогласно.

Напомним, что политический кризис в Южной Корее обострился 3 декабря 2024 года после решения Юн Сок Ёля ввести военное положение и запретить любую политическую деятельность. Свой шаг он объяснил действиями «беспринципных просеверокорейских антигосударственных сил», подразумевая оппозицию, которая запустила процесс отстранения ряда чиновников и угрожала импичментом самому Юн Сок Ёлю из-за коррупционных скандалов с участием в том числе его жены.

Президент Юн Сок Ёль на слушании по делу об импичменте в Конституционном суде 6 февраля 2025 года в Сеуле, Южная Корея Фото: REUTERS/Song Kyung-Seok

Однако большая часть депутатов Национальной ассамблеи Южной Кореи смогла собраться и проголосовать за отмену военного положения. Президент подчинился их решению и уже ранним утром 4 декабря отменил действие режима. А 14 декабря Юн Сок Ёля отстранили от власти до решения Конституционного суда.

Теперь судьи пришли к выводу, что для введения военного положения не было законных оснований. Конституция позволяет сделать это лишь в случае войны, вооруженного конфликта или других чрезвычайных ситуаций национального масштаба. «Нынешнее военное положение было введено в нарушение основных критериев для военного положения», — говорится в постановлении суда.

Прямая трансляция решения Конституционного суда Южной Кореи об импичменте президенту Юн Сок Ёлю в Сеуле, Южная Корея, 4 апреля 2025 года Фото: Global Look Press/Yao Qilin

И.о. президента, премьер-министр Хан Док Су, которому Конституционный суд вернул полномочия 24 марта, призвал все политические силы воздержаться от высказываний, которые могли бы спровоцировать «незаконные акции протеста» и вспышки насилия в день вынесения приговора. Для обеспечения порядка в Сеул были стянуты 14 тыс. полицейских, а в радиусе 100–150 м от суда была создана специальная «вакуумная зона». Сторонники Юн Сок Ёля встретили новости об импичменте со слезами. А вот его противники, собравшиеся в центре Сеула, разразились ликованием после оглашения приговора.

С самого начала было понятно, что Конституционный суд будет выносить политическое решение, принимая во внимание не только то, насколько была нарушена конституция, но и реакцию общественного мнения, заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов. Но раскол в обществе был очень велик, и поэтому суд совещался более месяца.

— В этом смысле важно то, что решение было принято единогласно, потому что эксперты очень боялись, что судьи, назначенные президентом и/или придерживающиеся консервативных взглядов, будут голосовать за него, — отметил эксперт.

На вердикт суда повлияло несколько факторов. Во-первых, большая половина общества все-таки была за импичмент: по последнему опросу соотношение сторонников и противников отрешения Юна от власти составило 57% на 35%. Это означало, что решение в пользу Юна вызвало бы куда больший протест, вплоть до кампаний гражданского неповиновения.

Конституционный суд Южной Кореи зачитывает постановление об импичменте президенту Юн Сок Ёлю во время заседания суда в Сеуле, Южная Корея, 4 апреля 2025 года Фото: Global Look Press/James Lee

— Возвращение Юна во власть вернуло бы страну к патовой ситуации, при которой парламент, где оппозиция имела подавляющее большинство, по-прежнему блокировал бы любые инициативы президента, продолжая искать повод для нового импичмента, а президент ничего не сможет сделать с парламентом без чрезвычайных мер, которые, как выяснилось, крайне непопулярны, — сказал политолог.

Также необходимо учитывать фактор давления на судей, особенно со стороны оппозиции: некоторые ее представители прямо говорили, что судьи, которые не лишат Юна власти, станут аналогом так называемых пяти предателей, которые в свое время передали Корею во власть Японии, подчеркнул Асмолов.

В чем обвиняют Юн Сок Ёля

Помимо импичмента, экс-президент Южной Кореи проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Еще в декабре Национальное собрание приняло законопроект о назначении постоянного специального прокурора для расследования обвинений в государственной измене и мятеже, затем спецпредставитель был назначен по делу в отношении его супруги. Ее обвиняли в получении подарков на сумму, превышающую разрешенный лимит.

В конце декабря 2024-го суд выдал ордер на арест бывшего президента, но задержать Юн Сок Ёля удалось лишь 15 января после отчаянного сопротивления. Его заключили в одиночную камеру, а службе безопасности разрешили лишь сопровождать экс-главу государства во время допросов. В марте Юна выпустили из тюрьмы, суд счел, что при его аресте имели место процессуальные нарушения.

Конституционный суд в Сеуле Фото: Global Look Press/IMAGO

Главное из обвинений против бывшего главы Республики Корея — организация мятежа. Согласно корейскому законодательству, в случае вынесения обвинительного приговора политику грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Другие члены окружения бывшего главы Южной Кореи также находятся под следствием. Ближайший соратник Юн Сок Ёля бывший министр обороны Ким Ён Хён попытался покончить с собой в следственном изоляторе Сеула, где он содержится по обвинению в мятеже. Другой его сподвижник, глава военной контрразведки Ё Ин Хён, на допросе заявил, что президент планировал введение военного положения еще с лета 2024 года.

Политическая жизнь Юна на этом, скорее всего, закончена, и оппозиция постарается вылить на него максимальное количество дегтя. Кроме того, против него открыто дело о мятеже, которое в таких условиях закончится обвинительным приговором, заявил Асмолов «Известиям».

Как будет развиваться ситуация в Южной Корее

Согласно конституции, в течение 60 дней после приговора в Южной Корее будут назначены внеочередные президентские выборы. В это время обязанности главы государства продолжит исполнять премьер Хан Док Су. Президент Южной Кореи избирается на один пятилетний срок без возможности переизбрания.

На президентское кресло, вероятно, будет претендовать лидер Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён, который на прошлых выборах проиграл Юну всего 0,2% голосов. Неделей ранее апелляционный суд оправдал лидера оппозиции по делу о нарушении закона о выборах государственных должностных лиц и отменил ноябрьский приговор нижестоящей инстанции, который лишал его возможности участвовать в выборах следующие 10 лет. По данным соцопросов, его поддерживает 48–49% избирателей.

Люди держат южнокорейский флаг, празднуя принятие импичмента президенту Юн Сок Ёлю, возле Конституционного суда в Сеуле, Южная Корея, 4 апреля 2025 года Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

На втором месте с 16–17% поддержки идет вероятный кандидат от партии Юна «Сила народа» — министр труда Ким Мун Су. Два дня назад прошли первые с введения военного положения муниципальные выборы. В трех из пяти муниципалитетов победу одержали кандидаты от оппозиции. Фаворитом президентских выборов пока остается Ли Чжэ Мён, однако проблемы имеются и у него.

— Его антирейтинг высок, он по-прежнему является фигурантом нескольких уголовных дел, и это значит, что мы должны быть готовы к неожиданным поворотам, — подчеркнул Константин Асмолов.

Важный вопрос, насколько Юн и его сторонники, среди которых хватает радикалов, смогут мирно принять решение суда, и не случится ли в Южной Корее аналог захвата Капитолия в США, резюмировал политолог.