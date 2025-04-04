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Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны Юн Сок Ёля

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны Юн Сок Ёл и отстранил его от должности. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщило агентство Yonhap.

«Конституционный суд в пятницу поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля, отстранив его от должности из-за кратковременного введения военного положения в декабре», — следует из публикации.

Теперь согласно конституции страны, президентские выборы должны состояться в течение 60 дней. Ожидается, что они состоятся 3 июня.

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су продолжит исполнять обязанности главы государства до инаугурации нового президента.

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Ранее, 2 апреля, Хан Док Су призвал граждан принять любое решение суда по делу об импичменте Юн Сок Ёлю.

Ситуация в Южной Корее обострилась 3 декабря 2024 года после объявления президентом военного положения, причиной которого была названа угроза паралича власти, возникшая из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су отмечал, что до отмены военного положения деятельность парламента, политических партий и объединений запрещена.

Главу государства арестовали на 48 часов 15 января текущего года. Западный окружной суд Сеула 19 января (18 января мск) заключил президента под стражу. В результате его сторонники устроили погром. Ордер на арест Юн Сок Ёля был отменен судом 6 марта.

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