Политолог указал на скепсис США в отношении Европы

Администрация президента США Дональда Трампа относится к Европе со скепсисом. В дальнейшем напряжение между сторонами будет нарастать и хрупкое евроатлантическое сотрудничество будет рушиться, считает политолог Александр Асафов. Об этом он рассказал «Известиям» 4 апреля.

«По известной нам информации из секретного чата в Signal, мы видим отношение и [вице-президента США Джей Ди] Вэнса, и других достаточно высказанное. Там употреблялось слово «нахлебники», — отметил он.

По словам эксперта, администрация Трампа относится к Европе со скепсисом. Введенные недавно Трампом пошлин наглядно это показывают. При этом напряжение будет нарастать.

«Хрупкое евроатлантическое сотрудничество будет рушиться, поскольку американцам нужен полный вассалитет, приносящий прибыль, а не какие-то договоренности во имя мира, во имя мирового порядка и так далее. И в этом смысле политический прагматизм новой администрации США достаточно очевиден. В дальнейшем задача американцев, они неоднократно об этом говорили, — перекинуть обременение поддержки Украины на Европу, и они, собственно, и пытаются это сделать не только с Европой, но и по всем другим направлениям», — добавил Асафов.

Накануне Вэнс в интервью телеканалу Newsmax заявил, что европейские политики ошибаются, утверждая, что Россия является для Европы главной угрозой, потому что в реальности угроза исходит от их внутренних проблем. По его мнению, миграционная политика разрушает культурную основу Европы, а экономическая политика снижает конкурентоспособность стран.