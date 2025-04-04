Вэнс заявил об ошибочности мнения политиков ЕС касаемо угрозы со стороны РФ

Европейские политики ошибаются, утверждая, что Россия является для Европы главной угрозой. Об этом в четверг, 3 апреля, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.

По мнению Вэнса, главная угроза для ЕС — ее внутренние проблемы. Среди них вице-президент упоминает миграционную и экономическую политику.

«Их лидеры заявляют, что Россия — главная угроза в мире. Но при этом покупают российский газ на миллиарды и тратят на оборону 1% ВВП, тогда как мы тратим 3-4%», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее, 18 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для этого необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, для этого следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.