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Фон дер Ляйен рассказала о планах перевооружения ЕС к 2030 году

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Фото: REUTERS/Emil Helms
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Европа должна иметь к 2030 году сильную оборону, для этого необходимо перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, для этого следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидронных систем. Об этом 18 марта сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Датской королевской военной академии.

Глава ЕК также подчеркнула необходимость устранения пробелов в приоритетных областях, таких как инфраструктура и военная мобильность. По ее словам, ЕС должен развернуть к 2030 году сеть автодорог, портов и аэропортов для быстрой доставки войск и техники.

«К 2030 году нам необходимо создать функционирующую в масштабах всего ЕС сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов, способствующих быстрой транспортировке войск и военной техники. В то же время, нам необходимо инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты», — приводит ее слова пресс-служба ЕК на официальном сайте.

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О плане милитаризации Европы на сумму €800 млрд фон дер Ляйен рассказала 6 марта, он согласован лидерами стран ЕС. Председатель ЕК указала, что новый оборонный пакет связан с желанием президента США Дональда Трампа отвернуться от своих трансатлантических партнеров. Кроме того, 4 марта она указала, что план перевооружения подразумевает использование всех финансовых рычагов ЕС для помощи членам объединения в срочном увеличении расходов на оборону.

Позже, 11 марта, в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге фон дер Ляйен заявила, что оборонная промышленность Евросоюза (ЕС) значительно отстает от российской, поэтому необходимо ускорить милитаризацию. По ее словам, Россия тратит больше на военные расходы, чем вся Европа, где наблюдается низкое производство. Она заявила, что страны ЕС должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП.

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