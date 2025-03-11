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Фон дер Ляйен признала отставание оборонной промышленности ЕС от российской

Глава ЕК: оборонная промышленность ЕС отстает от российской
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Оборонная промышленность Евросоюза (ЕС) значительно отстает от российской, поэтому необходимо ускорить милитаризацию. Об этом 11 марта сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

«Время иллюзий прошло. Европа призвана взять на себя большую ответственность за собственную оборону, и не в каком-то отдаленном будущем, а уже сегодня, не постепенными шагами, а с мужеством, которого требует ситуация. Нам нужен резкий рост европейской обороны. Нам нужно это сейчас», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, Россия тратит больше на военные расходы, чем вся Европа, где наблюдается низкое производство. Она заявила, что страны ЕС должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП.

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Ранее, 9 марта, агентство Bloomberg сообщило, что военно-промышленные комплексы (ВПК) ЕС с трудом получают доступ к финансированию кредитных организаций, что препятствует усилиям ЕС по наращиванию обороноспособности.

До этого, 8 марта, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что странам альянса придется больше вкладывать в безопасность и нарастить производство вооружений, кораблей, самолетов, беспилотных и космических систем.

О плане милитаризации Европы на сумму €800 млрд фон дер Ляйен рассказала 6 марта, он согласован лидерами стран ЕС. Председатель ЕК указала, что новый оборонный пакет связан с желанием президента США Дональда Трампа отвернуться от своих трансатлантических партнеров. Кроме того, 4 марта она указала, что план перевооружения подразумевает использование всех финансовых рычагов ЕС для помощи членам объединения в срочном увеличении расходов на оборону.

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