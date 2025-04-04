Рядовой Пузанов на себе вынес раненого бойца ВС РФ из-под обстрела

Гвардии младший лейтенант Руслан Байгушкин командовал штурмовыми группами мотострелкового взвода и получил задачу выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с укрепленной позиции. Минобороны России в пятницу, 4 апреля, сообщило о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

После проведения разведки группы выдвинулись к точке назначения, но в пути их настиг минометный обстрел ВСУ. Трое военнослужащих получили ранения, первую помощь им оказал Байгушкин. После этого младший лейтенант организовал эвакуацию пострадавших в безопасное место, а затем предложил путь обхода вражеских минометчиков и принял решение атаковать противника. В результате штурмовым группам удалось выполнить задание и закрепиться на новых рубежах.

Также в Минобороны РФ отметили мужество и решительность рядового Виктора Пузанова, который выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения российских военнослужащих, получивших ранения.

В ходе боя за опорный пункт минометчики ВСУ открыли огонь, под обстрелом оказались как российские, так и украинские военнослужащие. В результате разрыва снаряда один из бойцов российской штурмовой группы получил ранение. Пузанов незамедлительно оказал пострадавшему первую помощь и на себе вынес его из-под обстрела, после чего организовал эвакуацию в госпиталь.

Ранее, 3 апреля, Минобороны России сообщило, что ефрейтор Алексей Абрамов нес службу на наблюдательном посту и заметил передвижение группы пехоты ВСУ. Абрамов немедленно передал координаты командованию, что позволило оперативно организовать работу российских артиллеристов и уничтожить группу противника одним точным ударом расчета самоходной артиллерийской установки.