Ефрейтор Голубцов уничтожил два украинских FPV-дрона

Ефрейтор Алексей Абрамов нес службу на наблюдательном посту и заметил передвижение группы пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России в четверг, 3 апреля, сообщило о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Абрамов немедленно передал координаты командованию, что позволило оперативно организовать работу российских артиллеристов и воздушной разведки. Одним точным ударом расчета самоходной артиллерийской установки группа ВСУ была уничтожена.

Также в Минобороны ВСУ отметили смелость и профессионализм гвардии ефрейтора Павла Голубцова, который в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов в точки неподалеку от линии боевого соприкосновения.

Когда Голубцов вез к точке назначения нескольких российских военнослужащих и боеприпасы, машину атаковали два украинских FPV-дрона. Голубцов вовремя среагировал, остановил автомобиль и скомандовал военнослужащим укрыться в лесополосе неподалеку. Сам же прицелился в дрон из штатного оружия и выстрелил, уничтожив сначала один, а затем и второй беспилотник. Когда безопасность личного состава и транспорта была обеспечена, Голубцов продолжил путь и доставил военнослужащих и боеприпасы в назначенное место.

Ранее, в среду, 2 апреля, Минобороны России сообщило, что гвардии рядовой Виктор Комаров в составе гаубичной самоходно-артиллерийской батареи выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений.