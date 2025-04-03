Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным

Отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол Маск — заявил о восхищении своей семьи президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в интервью BBC News, опубликованном на видеохостинге YouTube.

«Я думаю, как семья, мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи, он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчина мужчину, <…> очень трудно не испытывать восхищения по отношению к господину Путину», — сказал он.

По словам Маска, Путин стал для него примером сильного лидера, которому можно доверять.

В ходе разговора он также привел слова своего сына Илона, который заявил, что конфликт на Украине стал «самой большой коррупционной машиной в истории человечества».

«Это коррупция, воровство и мошенничество», — сказал своему отцу американский миллиардер.

Ранее, 2 марта, газета Politico узнала о вероятном уходе Илона Маска с поста главы департамента государственной эффективности (DOGE) в ближайшее время. При этом, по словам издания, внутри администрации США растет недовольство непредсказуемостью Маска, и некоторые чиновники «рассматривают его как политическую обузу». Уточняется, что после ухода Маск может сохранить неофициальную роль советника.