Politico узнала о вероятном уходе Илона Маска с поста главы DOGE

Президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что Илон Маск покинет пост главы департамента государственной эффективности (DOGE) в ближайшие недели. Об этом 2 апреля сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Президент по-прежнему доволен Маском и инициативой департамента эффективности правительства, но оба мужчины в последние дни решили, что скоро придет время для Маска вернуться к своему бизнесу», — говорится в материале.

При этом, по словам издания, внутри администрации США растет недовольство непредсказуемостью Маска, и некоторые чиновники «рассматривают его как политическую обузу».

Уточняется, что после ухода Маск может сохранить неофициальную роль советника.

Ранее, 1 апреля, Трамп сообщил, что Маск в будущем может отстраниться от политики и государственного управления, чтобы снова посвятить всё свое время бизнесу. Также Трамп оценил, насколько хорошо Маск справляется с работой, назвав его «талантливым парнем».