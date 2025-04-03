Несырьевой экспорт из РФ на 85% приходится на дружественные страны

Дружественные страны занимают 85% в структуре несырьевого экспорта из России, что на 8% больше предыдущих показателей. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероникой Никишиной 3 апреля. Центру пришлось переориентироваться на новые торговые связи после введенных против Москвы санкций в 2022 году. Наращивать поставки в другие страны помогает повышение узнаваемости российской продукции за рубежом, в частности программа «Сделано в России», заметила глава центра.

Что обсуждали на встрече Путина и Никишиной

Россия обладает лучшей в мире государственной системой поддержки экспорта, считает Вероника Никишина. По ее данным, с 2018 по 2021 год отечественный несырьевой экспорт вырос на 28%, что значительно выше мировых темпов. В 2021 году и вовсе был достигнут абсолютный рекорд. При страховой поддержке РЭЦ были реализованы проекты на 1,38 трлн рублей, заметил Владимир Путин. По словам Вероники Никишиной, в настоящее время несырьевой экспорт обеспечивает работой 6 млн человек.

В 2022-м РЭЦ пришлось перенастроить разорванные торговые связи на рынки дружественных стран на фоне введенных против Москвы санкций. Сейчас 85% объема российского несырьевого экспорта приходится на дружественные страны. По итогам прошлого года он вырос на 8% в физическом выражении. «На протяжении многих лет нашу экономическую мощь в этих отраслях ограничивают различными протекционистскими мерами, и это началось задолго до 2022 года — просто в 2022 году, что называется, маски были сброшены», — подчеркнула Вероника Никишина.



Сегодня РЭЦ занимается поддержкой ключевых отраслей российской промышленности, таких как машиностроение, лесопромышленный и агропромышленный комплексы, металлургия, химия высоких переделов. За предыдущие четыре года центр поддержал несырьевой экспорт на 5,25 трлн рублей. «То есть каждый девятый рубль несырьевого экспорта ушел на внешние рынки с помощью нашей поддержки», — добавила Вероника Никишина.

Глава РЭЦ также рассказала о планах работы центра до 2030 года. Перед ним поставлена задача выйти на поддержку не менее 12 трлн рублей несырьевого экспорта. Для этого центр готовится расширять географию экспортных поставок и увеличивать ассортимент продукции, которую готов предложить партнерам. Одним из наиболее эффективных инструментов повышения узнаваемости российской продукции за рубежом стала программа «Сделано в России». С прошлого года было проведено пять фестивалей в разных провинциях Китая и в Объединенных Арабских Эмиратах, что повысило узнаваемость российского экспорта на новых рынках, заключила глава центра.