Правки на поставки: предложено изменить системные меры поддержки экспортеров

Системные меры поддержки экспортеров в регионах и конкретных отраслях нуждаются в специфических дополнениях, сообщил в интервью ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Подробности и экспертные оценки — в материале «Известий».

Специфика поставок

Вопрос мер поддержки давно стоит на повестке дня, заметила в беседе с «Известиями» вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель.

— Ассоциация экспортеров и импортеров неоднократно подчеркивала необходимость четкой категоризации товарных групп и дифференцированного подхода к стимулированию экспорта. Если мы действительно стремимся к системному росту, необходимо учитывать специфику различных отраслей, — уточнила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Например, для предприятий тяжелой металлургии, производителей различных категорий товаров и представителей агропромышленного комплекса требуются разные инструменты поддержки и финансирования. Чтобы эффективно стимулировать рынок, важно выделять ключевые ниши, взаимодействовать с профильными ассоциациями и анализировать, каких именно мер не хватает конкретным производителям, отметила эксперт. Только на основе таких данных, по ее мнению, можно разрабатывать целевые программы поддержки, способные принести реальный эффект.

Разумеется, существуют универсальные меры, подходящие для всех — например, участие в международных выставках. Однако в случае с сертификацией продукции подход должен быть индивидуальным, поскольку требования этого процесса и расходы на него различаются в зависимости от отрасли.

Фото: ТАСС/Антонов Валентин

— В этом контексте мы полностью поддерживаем инициативу губернатора Архангельской области о введении специфических механизмов стимулирования. Это позволит не только повысить конкурентоспособность отечественных товаров на внешних рынках, но и существенно ускорить развитие экспортно ориентированных компаний, — пояснила Ирина Заседатель.

Кроме того, по ее оценке, государственные комиссии, созданные по указу президента, как раз и призваны решать подобные задачи. Их главная цель — не просто формально поддерживать бизнес, а глубоко разбираться в специфике различных секторов экономики и адаптировать меры поддержки под реальные потребности предпринимателей. Такой подход действительно может дать мощный импульс развитию экспорта.

Виды поддержки

Действующие системные меры поддержки включают в себя компенсацию затрат на транспортировку, поддержку за рубежом — в частности, компенсации на сертификацию, помощь в продвижении, с послепродажным обслуживанием, сообщил «Известиями» директор центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский.

— Продолжается поддержка компенсации по экспортным кредитам коммерческих банков (но только по кредитам, выданным до 2019 года). При этом для получения каждой меры существует набор ограничений, фильтров. Например, в части компенсациям затрат при транспортировке поддержка оказывается по продукции машиностроения, лесного комплекса, АПК, — уточнил он. — Каждый регион характеризуется набором специфических отраслей, которые не всегда подпадают под разработанные системные инструменты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вместе с тем в 2024–2025 годах резко обострилась проблема с экспортом угля в восточном направлении из регионов Сибири. Это, по оценке эксперта, грозит формированием полноценных кризисных ситуаций в нескольких регионах, особенно на Кузбассе. И здесь нужна разработка специфических мер, которые уже обсуждаются в правительстве, по поддержке экспорта через порты на юге европейской части страны и Северо-Западе. Хотя в целом основной федеральный приоритет поддержки экспорта — несырьевой и неэнергетический экспорт, если сейчас не оказать специфическую новую поддержку, можно получить очень сложную ситуацию в угольных регионах.

— Такие же ситуации бывают и на других территориях, — отметил Дмитрий Землянский. — Сохраняется проблема с экспортом топливных пеллет, которые производятся в регионах лесной специализации в Северо-Западном федеральном округе. Эта отрасль, прошедшая глубокую модернизацию до 2022 года, была практически полностью ориентирована на рынок стран Европейского союза.

Переориентироваться на Китай, по его словам, у производителей не получается не только из-за увеличения плеча доставки, но и из-за того, что в Китае эта продукция относится не к топливу, а к отходам, а значит, подпадает под ограничения импорта. Решать ее нужно через межправительственные контакты, специальные соглашения, а не просто в режиме финансовой поддержки.

Древесные топливные гранулы, пеллеты Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

Практически в каждом регионе можно найти примеры, когда нужна точечная донастройка действующих механизмов или нефинансовые меры, направленные на снятие институциональных ограничений.

При этом необходимо решить проблемы с расчетами, отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор «Технониколя» Владимир Марков. Даже с партнерами из дружественных стран, по его словам, возникают сложности с оплатой. Многие из них, хотя и не вводят санкции, вынуждены их соблюдать из-за давления со стороны западных стран. Это создает дополнительные барьеры для экспорта.

— Необходим осторожный подход к открытию производств в Азии. Хотя идея локализации производств в Азии может показаться привлекательной, в текущих условиях она сопряжена с рисками. Политическая и экономическая нестабильность, а также сложности с расчетами делают этот шаг преждевременным, — заметил он.

Порт Циндао в провинции Шаньдун, Китай Фото: Global Look Press/Cfoto

Также требуется, по его мнению, развитие инфраструктуры для экспорта. Строит развивать логистическую инфраструктуру, включая порты, железные дороги и складские мощности. Это позволит снизить издержки и ускорить доставку продукции до конечных потребителей.

Развитие путей сообщения и складских помещений потенциально может усилить позиции российских экспортных компаний, подтвердил «Известиям» директор департамента по экспортным рынкам АО «Валента Фарм» Алексей Рогов.

Для многих экспортеров важным является доступ к льготному финансированию и страхованию экспортных рисков, сказал «Известиям» совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров. Расширение программ кредитования и страхования может помочь предприятиям минимизировать риски и увеличить объемы экспорта нашей продукции в другие страны.

Кроме того, у экспортеров из регионов сегодня сохраняется дефицит информационной поддержки в части прохождения различных контрольных мер, добавил в беседе с «Известиями» аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. В частности, речь идет о различных аспектах нетарифного регулирования вроде правил маркировки, санитарных и фитосанитарных требований.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Российский экспортный центр (РЭЦ) на регулярной основе ведет работу по донесению информации о том, как с этим работать, у них есть своя школа экспортера и большое количество информационных материалов. Однако пока степень информационной осведомленности экспортеров ряда регионов об отличиях требований на рынках разных стран остается слабой, что затрудняет возможности по диверсификации направлений сбыта продукции, — считает эксперт.

«Известия» направили запросы в Минэк и Минпромторг, но на момент публикации ответы получены не были.