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Правки на поставки: предложено изменить системные меры поддержки экспортеров

В какой именно помощи нуждаются компании
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Системные меры поддержки экспортеров в регионах и конкретных отраслях нуждаются в специфических дополнениях, сообщил в интервью ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Подробности и экспертные оценки — в материале «Известий».

Специфика поставок

Вопрос мер поддержки давно стоит на повестке дня, заметила в беседе с «Известиями» вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель.

— Ассоциация экспортеров и импортеров неоднократно подчеркивала необходимость четкой категоризации товарных групп и дифференцированного подхода к стимулированию экспорта. Если мы действительно стремимся к системному росту, необходимо учитывать специфику различных отраслей, — уточнила она.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Например, для предприятий тяжелой металлургии, производителей различных категорий товаров и представителей агропромышленного комплекса требуются разные инструменты поддержки и финансирования. Чтобы эффективно стимулировать рынок, важно выделять ключевые ниши, взаимодействовать с профильными ассоциациями и анализировать, каких именно мер не хватает конкретным производителям, отметила эксперт. Только на основе таких данных, по ее мнению, можно разрабатывать целевые программы поддержки, способные принести реальный эффект.

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Разумеется, существуют универсальные меры, подходящие для всех — например, участие в международных выставках. Однако в случае с сертификацией продукции подход должен быть индивидуальным, поскольку требования этого процесса и расходы на него различаются в зависимости от отрасли.

тяжелая металлургия
Фото: ТАСС/Антонов Валентин

— В этом контексте мы полностью поддерживаем инициативу губернатора Архангельской области о введении специфических механизмов стимулирования. Это позволит не только повысить конкурентоспособность отечественных товаров на внешних рынках, но и существенно ускорить развитие экспортно ориентированных компаний, — пояснила Ирина Заседатель.

Кроме того, по ее оценке, государственные комиссии, созданные по указу президента, как раз и призваны решать подобные задачи. Их главная цель — не просто формально поддерживать бизнес, а глубоко разбираться в специфике различных секторов экономики и адаптировать меры поддержки под реальные потребности предпринимателей. Такой подход действительно может дать мощный импульс развитию экспорта.

Виды поддержки

Действующие системные меры поддержки включают в себя компенсацию затрат на транспортировку, поддержку за рубежом — в частности, компенсации на сертификацию, помощь в продвижении, с послепродажным обслуживанием, сообщил «Известиями» директор центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский.

— Продолжается поддержка компенсации по экспортным кредитам коммерческих банков (но только по кредитам, выданным до 2019 года). При этом для получения каждой меры существует набор ограничений, фильтров. Например, в части компенсациям затрат при транспортировке поддержка оказывается по продукции машиностроения, лесного комплекса, АПК, — уточнил он. — Каждый регион характеризуется набором специфических отраслей, которые не всегда подпадают под разработанные системные инструменты.

уголь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вместе с тем в 2024–2025 годах резко обострилась проблема с экспортом угля в восточном направлении из регионов Сибири. Это, по оценке эксперта, грозит формированием полноценных кризисных ситуаций в нескольких регионах, особенно на Кузбассе. И здесь нужна разработка специфических мер, которые уже обсуждаются в правительстве, по поддержке экспорта через порты на юге европейской части страны и Северо-Западе. Хотя в целом основной федеральный приоритет поддержки экспорта — несырьевой и неэнергетический экспорт, если сейчас не оказать специфическую новую поддержку, можно получить очень сложную ситуацию в угольных регионах.

— Такие же ситуации бывают и на других территориях, — отметил Дмитрий Землянский. — Сохраняется проблема с экспортом топливных пеллет, которые производятся в регионах лесной специализации в Северо-Западном федеральном округе. Эта отрасль, прошедшая глубокую модернизацию до 2022 года, была практически полностью ориентирована на рынок стран Европейского союза.

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Переориентироваться на Китай, по его словам, у производителей не получается не только из-за увеличения плеча доставки, но и из-за того, что в Китае эта продукция относится не к топливу, а к отходам, а значит, подпадает под ограничения импорта. Решать ее нужно через межправительственные контакты, специальные соглашения, а не просто в режиме финансовой поддержки.

топливо

Древесные топливные гранулы, пеллеты

Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

Практически в каждом регионе можно найти примеры, когда нужна точечная донастройка действующих механизмов или нефинансовые меры, направленные на снятие институциональных ограничений.

При этом необходимо решить проблемы с расчетами, отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор «Технониколя» Владимир Марков. Даже с партнерами из дружественных стран, по его словам, возникают сложности с оплатой. Многие из них, хотя и не вводят санкции, вынуждены их соблюдать из-за давления со стороны западных стран. Это создает дополнительные барьеры для экспорта.

— Необходим осторожный подход к открытию производств в Азии. Хотя идея локализации производств в Азии может показаться привлекательной, в текущих условиях она сопряжена с рисками. Политическая и экономическая нестабильность, а также сложности с расчетами делают этот шаг преждевременным, — заметил он.

Контейнеры

Порт Циндао в провинции Шаньдун, Китай

Фото: Global Look Press/Cfoto

Также требуется, по его мнению, развитие инфраструктуры для экспорта. Строит развивать логистическую инфраструктуру, включая порты, железные дороги и складские мощности. Это позволит снизить издержки и ускорить доставку продукции до конечных потребителей.

Развитие путей сообщения и складских помещений потенциально может усилить позиции российских экспортных компаний, подтвердил «Известиям» директор департамента по экспортным рынкам АО «Валента Фарм» Алексей Рогов.

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Для многих экспортеров важным является доступ к льготному финансированию и страхованию экспортных рисков, сказал «Известиям» совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров. Расширение программ кредитования и страхования может помочь предприятиям минимизировать риски и увеличить объемы экспорта нашей продукции в другие страны.

Кроме того, у экспортеров из регионов сегодня сохраняется дефицит информационной поддержки в части прохождения различных контрольных мер, добавил в беседе с «Известиями» аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. В частности, речь идет о различных аспектах нетарифного регулирования вроде правил маркировки, санитарных и фитосанитарных требований.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Российский экспортный центр (РЭЦ) на регулярной основе ведет работу по донесению информации о том, как с этим работать, у них есть своя школа экспортера и большое количество информационных материалов. Однако пока степень информационной осведомленности экспортеров ряда регионов об отличиях требований на рынках разных стран остается слабой, что затрудняет возможности по диверсификации направлений сбыта продукции, — считает эксперт.

«Известия» направили запросы в Минэк и Минпромторг, но на момент публикации ответы получены не были.

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