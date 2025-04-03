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Минобороны показало кадры уничтожения боевой техники ВСУ расчетами FPV-дронов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Расчеты ударных FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли удар по боевой технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения СВО. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Обнаружив цель, операторы FPV-дронов, учитывая рельеф местности и радиопомеховую обстановку, выполняют боевой заход и направляют беспилотник прямо в технику националистов», — рассказали в ведомстве.

Если же в воздухе осуществляют барражирование сразу несколько ударных беспилотников, это позволяет российским бойцам с максимальной эффективностью уничтожать обнаруженные цели. Уточняется, что слаженная работа расчетов поддерживает продвижение штурмовых подразделений группировки на красноармейском направлении.

В ходе выполнения боевых задач расчеты беспилотников выслеживают передвижение техники противника, а также активно проводят разведку местности, с высоты выявляя потенциальные цели для нанесения удара.

«Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» противник ежедневно теряет боевую технику и несет значительные потери в живой силе на боевых позициях на подступах к Красноармейску», — заявили в Минобороны.

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31 марта российские военные поразили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области. После подтверждения цели было принято решение об атаке военного объекта ВСУ. Точным ракетным ударом РЛС противника была полностью уничтожена вместе с обслуживающим ее персоналом.

Ранее Минобороны сообщало, что операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» поразили опорный пункт ВСУ их же ударным беспилотником в Запорожской области. Кадры объективного контроля, снятые с дрона, показали точность попадания в цель.

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