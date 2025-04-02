Пятая женщина-миллиардер из России появилась в списке Forbes
Предпринимательница Татьяна Володина стала пятой россиянкой, вошедшей в рейтинг миллиардеров по версии журнала Forbes. Володина владеет компанией «Алькор и Ко», управляющей сетями «Л’Этуаль» и «Подружка». Список опубликован во вторник, 1 апреля, на сайте журнала.
Согласно последнему рейтингу издания, ее капитал составляет $1,1 млрд.
Самой состоятельной россиянкой в списке Forbes остается Татьяна Ким ($4,6 млрд), возглавляющая объединенную компанию Wildberries и Russ.
Помимо нее, в перечень самых богатых женщин мира от России вошли основной акционер «Уралсиба» Людмила Коган ($1,3 млрд), президент Inteco Management Елена Батурина ($1,3 млрд) и акционер «ЛУКойла» Екатерина Федун ($1,1 млрд).
Ранее, 1 апреля, Forbes опубликовал мировой рейтинг миллиардеров, согласно которому США вновь заняли первое место. В список из 3028 богатейших людей планеты вошли 902 американца.