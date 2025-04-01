США возглавили рейтинг Forbes по числу миллиардеров
США вновь заняли первое место в мировом рейтинге журнала Forbes по количеству миллиардеров. В список из 3028 богатейших людей планеты вошли 902 американца. Соответствующий список миллиардеров опубликован на сайте издания.
На втором месте Китай с 516 долларовыми миллиардерами, третье место заняла Индия — 205 человек.
В 2025 году совокупное состояние миллиардеров достигло рекордных $16,1 трлн.
По данным Forbes, впервые сразу три предпринимателя обладают капиталом более $200 млрд.
Ранее в этот день сообщалось, что богатейшим человеком мира признан американский бизнесмен Илон Маск, чье состояние оценивается в $342 млрд.
Маск также возглавлял список 400 богатейших граждан США в 2022 и 2023 годах.