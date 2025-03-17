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Вектор на МСП: как в России стимулируют инвестиции в предпринимательство

ВЭБ.РФ делает ставку на поддержку МСП
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На необходимость стимулирования долгосрочных изменений через инвестиции в высокотехнологичные компании обратил внимание премьер-министр России Михаил Мишустин на недавней стратегической сессии, в ходе которой была поддержана новая стратегия развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года. При этом значительное количество проектов из сектора инноваций принадлежат компаниям малого и среднего бизнеса. При поддержке группы ВЭБ.РФ в 2021–2024 годах российский малый и средний бизнес привлек на свое развитие более 3,5 трлн рублей, а в рамках новой стратегии в ближайшие шесть лет на их поддержку будет направлено более 5 трлн рублей. Подробности — в материале «Известий».

Новая стратегия

В результате оптимизации институтов развития в 2020 году в стране сформировался крупный инвестиционный блок. Тогда ВЭБ.РФ получил в координацию 14 институтов развития: Корпорацию МСП, «Сколково», Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр и другие, деятельность которых сконцентрировалась вокруг реализации национальных целей развития страны.

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Новая стратегия группы также отвечает обновленным президентом в прошлом году национальным целям развития. Группа будет работать по пяти основным направлениям: это крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство. В партнерстве с государством и бизнесом группа ВЭБ.РФ планирует поддержать проектов в этих направлениях объемом свыше 30 трлн рублей.

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МСП по-крупному

Малое и среднее предпринимательство в России занимает значимое место в экономике. В 2024 году доля МСП (по созданному ВВП) оценена Минэкономразвития в 21,7%, отмечает доцент кафедры международного бизнеса, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Минчичова.

По ее словам, этот показатель растет. «А в связи с восстановлением роста экономики после потрясений прошлых лет, очевидно, что абсолютные показатели вклада МСП в ВВП растут еще быстрее. Если в 2020 году валовая стоимость, созданная МСП, составляла 20,2 трлн рублей, то в 2023-м — уже 34,5 трлн рублей, — приводит данные эксперт.

О вкладе группы ВЭБ. РФ говорят цифры: за 2024 год малый и средний бизнес привлек рекордные 1,18 трлн рублей благодаря финансовой поддержке участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП. Рекордным стал и показатель по количеству получателей поддержки. Финансирование при помощи гарантий и поручительств участников НГС получили почти 74 тысячи предпринимателей. Это на 71% больше, чем в 2023 году.

Наибольшим набором инструментов поддержки пользуются технологические проекты. Институты развития группы поддерживают реализацию таких проектов на всех стадиях: научные исследования (Сколтех, фонд «Сколково», ФСИ), опытно-конструкторские работы (АТР) и производство (ФРП). Финансовую поддержку малые и средние предприниматели, в том числе и технологические, могут получить по линии Корпорации МСП, РЭЦ.

— Меры поддержки группы ВЭБ.РФ направлены на непрямое финансовое участие в жизни молодых компаний и технологических стартапов. Собственно, что мне и важно, так как все-таки мы являемся технологическим стартапом, хоть и очень высокой зрелости, — подчеркивает генеральный директор компании Phishman Алексей Горелкин. — Если мы говорим именно про поддержку, то это выход на международные рынки, это поддержка юридическая, это сопровождение при необходимости. Молодым компаниям иногда не хватает опыта что-то сделать, и «Сколково» всегда может помочь консультативно и деятельно.

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При этом доступность кредитных продуктов и гарантий группы ВЭБ.РФ для субъектов МСП зависит от вида деятельности. Предпочтение отдается проектам в приоритетных отраслях экономики, отмечает заведующий кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Грищенко.

Особый интерес, по словам Юлии Грищенко, представляют нефинансовые меры поддержки от Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ), например: «Производственная кооперация и сбыт» помогает производителям попасть на полки федеральных торговых сетей и стать поставщиком производственной продукции для крупного бизнеса. В рамках экспортной деятельности активную поддержку МСП ведет Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ). Субъекты МСП могут получить комплексные услуги по сопровождению экспортного контракта, поиску иностранного покупателя, организации участия в выставках, международных бизнес-миссиях, акселерационных программах и не менее важную услугу по размещению продукции МСП на электронных торговых площадках.

— В настоящее время зарегистрировать свой бизнес можно не выходя из дома. Также на платформе МСП.РФ компании могу подобрать доступные инструменты поддержки, составить бизнес-план, пройти обучение, получить консультации и прочее, — отмечает эксперт. И новая стратегия группы ВЭБ.РФ предусматривает повышение охвата и доступности мер поддержки через портал МСП.РФ, интеграцию туда программ всей группы ВЭБ.РФ.

В рамках новой стратегии планируется и запуск совместного «зонтичного» поручительства Корпорации МСП и ВЭБ.РФ для малого и среднего бизнеса, принимающего участие в формировании городской экономики и для поддержки отечественных брендов. Это даст возможность большому числу предпринимателей привлечь льготное заемное финансирование.

— Синдикация наших капиталов позволит бизнесу городской экономики привлекать по 100 млрд руб. ежегодно в течение шести лет. Это вклад не только в развитие бизнеса, но и городской среды, — отмечает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Экономика

Стратегическим эффектом от реализации стратегии в секторе МСП группа ВЭБ.РФ видит модернизацию более 7 тыс. производств и доведение объема закупок у малых технологических компаний к 2030 году до 1,2 трлн рублей.

Инфографика

— Президент поставил макрозадачу для МСП — иметь темп роста дохода на одного работника в 1,2 раза выше, чем темп роста ВВП. А значит, малый бизнес должен развиваться очень динамично. И приносить не только доход, но и серьезный вклад в экономику, — заключила Минчичова.

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