Премьер Канады Карни пригрозил США ответными мерами при вводе пошлин 2 апреля

Канада примет против США ответные меры в случае введения новых пошлин на канадскую продукцию со 2 апреля. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни.

Он напомнил, что провел очень продуктивные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом на прошлой неделе.

«Я сказал президенту [Трампу], дал ясно понять: мы ответим на дополнительные меры [США]. Так что мы введем ответные меры, если против Канады будут дополнительные решения завтра», — сказал Карни на пресс-конференции в Виннипеге, которая транслировалась на его странице в социальной сети X.

Премьер добавил, что представители Вашингтона и Оттавы находятся в тесных контактах по вопросам двусторонних отношений.

Ранее, 27 марта, Карни заявил, что Канада намерена сократить свою экономическую зависимость от США из-за политики Трампа. Он подчеркнул, что Вашингтон больше нельзя считать надежным партнером Оттавы, и добавил, что канадское правительство будет отвергать любые попытки ослабить страну.