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В Москве после реконструкции открылись еще четыре поликлиники

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Масштабная программа модернизации московских поликлиник вышла на финишную прямую. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, отметив, что на данный момент завершена реконструкция 289 зданий из порядка 340 запланированных.

В частности, как рассказал градоначальник в своем Telegram-канале, недавно открылась детская поликлиника №81 (филиал №2) на Профсоюзной улице в Теплом Стане. После реконструкции ее оснащение соответствует новому московскому стандарту. В частности, в поликлинике появились современные кабинеты и удобная система навигации; цифровым оборудованием экспертного уровня; комфортными зонами ожидания. Для маломобильных москвичей обеспечена безбарьерная среда. Кроме того, рядом разместится филиал стоматологической поликлиники, отметил Собянин.

По словам мэра, здания поликлиник не просто обновляются, а фактически перестраиваются с заменой всех инженерных коммуникаций.

Он также анонсировал, что с будущей недели откроются еще три медицинских учреждения: детская поликлиника №150 на улице Братиславской в Марьино; поликлиника №12 на улице Академика Комарова в Марфино; а также филиал №6 КДЦ №6 в Восточном Дегунино.

«Основные работы по реконструкции поликлиник столицы планируем завершить к концу года», — добавил Собянин.

Ранее в пятницу мэр Москвы константировал, что офтальмологическая помощь в столице вышла на новый уровень. «Новые технологии, точная диагностика и удобство пациентов — теперь это московский стандарт офтальмологии», — отметил Собянин. По его словам, в каждой поликлинике есть офтальмологический кабинет с современным оборудованием. К специалисту можно записаться напрямую — идти сначала к терапевту не нужно.

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