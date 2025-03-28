В Москве после реконструкции открылись еще четыре поликлиники
Масштабная программа модернизации московских поликлиник вышла на финишную прямую. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, отметив, что на данный момент завершена реконструкция 289 зданий из порядка 340 запланированных.
В частности, как рассказал градоначальник в своем Telegram-канале, недавно открылась детская поликлиника №81 (филиал №2) на Профсоюзной улице в Теплом Стане. После реконструкции ее оснащение соответствует новому московскому стандарту. В частности, в поликлинике появились современные кабинеты и удобная система навигации; цифровым оборудованием экспертного уровня; комфортными зонами ожидания. Для маломобильных москвичей обеспечена безбарьерная среда. Кроме того, рядом разместится филиал стоматологической поликлиники, отметил Собянин.
По словам мэра, здания поликлиник не просто обновляются, а фактически перестраиваются с заменой всех инженерных коммуникаций.
Он также анонсировал, что с будущей недели откроются еще три медицинских учреждения: детская поликлиника №150 на улице Братиславской в Марьино; поликлиника №12 на улице Академика Комарова в Марфино; а также филиал №6 КДЦ №6 в Восточном Дегунино.
«Основные работы по реконструкции поликлиник столицы планируем завершить к концу года», — добавил Собянин.
Ранее в пятницу мэр Москвы константировал, что офтальмологическая помощь в столице вышла на новый уровень. «Новые технологии, точная диагностика и удобство пациентов — теперь это московский стандарт офтальмологии», — отметил Собянин. По его словам, в каждой поликлинике есть офтальмологический кабинет с современным оборудованием. К специалисту можно записаться напрямую — идти сначала к терапевту не нужно.