Собянин рассказал о новом уровне оказания офтальмологической помощи в Москве

Офтальмологическая помощь в столице вышла на новый уровень, заявил мэр Сергей Собянин.

«Новые технологии, точная диагностика и удобство пациентов — теперь это московский стандарт офтальмологии», — написал он в Telegram.

По его словам, в каждой поликлинике есть офтальмологический кабинет с современным оборудованием. К специалисту можно записаться напрямую — идти сначала к терапевту нет необходимости. За последний год москвичи посетили офтальмологов в поликлиниках более 3,7 млн раз.

Все кабинеты, продолжил Собянин, оснащены оборудованием экспертного класса. «Проводим 68 тыс. операций за год, а катаракту лечим всего за 15 минут», — отметил Собянин.

Плановая и экстренная помощь по профилю «Офтальмология» сконцентрирована в семи многопрофильных стационарах: им. Иноземцева, №15 им. Филатова, №1 им. Пирогова, им. Буянова, №67 им. Ворохобова и №52. А в ММНКЦ им. Боткина создан крупнейший в России офтальмологический центр.