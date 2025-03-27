В СК возбудили уголовное дело в связи с крушением батискафа с россиянами в Египте
Сотрудниками Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело связи с крушением батискафа в акватории Красного моря в Египте. Об этом 27 марта сообщили в ведомстве.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц»), — говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, батискаф получил повреждения, столкнувшись с рифом. В результате этого погибли четыре человека, а остальные получили различные повреждения и были доставлены в больницы.
Правоохранительные органы проводят комплекс следственных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.
Днем 27 марта генконсульство РФ в Хургаде сообщило о крушении батискафа. На судне находились 45 россиян. В результате происшествия погибли пять граждан России, среди них двое детей. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, рассказали «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.
До этого в генконсульстве сообщали о спасении 38 россиян. Из них 24 человека развезли по отелям, остальные 14 граждан госпитализированы.
Туристка Екатерина рассказала о подробностях происшествия. По ее словам, вода начала поступать на батискаф «Синдбад» почти сразу после спуска людей на судно.
Губернатор провинции Красное море Амр Ханафи сообщил, что прогулочный батискаф имел действующую лицензию, а у капитана судна была необходимая квалификация.