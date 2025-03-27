Губернатор Красного моря заявил о наличии лицензии у затонувшего батискафа

Прогулочный батискаф, который потерпел крушение у берегов Хургады в Египте, имел действующую лицензию, а у капитана судна была необходимая квалификация. Об этом 27 марта заявил губернатор провинции Красное Море Амр Ханафи.

«Затонувший батискаф обладал действующей лицензией, капитан судна имеет все необходимые квалификации. Причины аварии расследуются», — приводит его слова пресс-служба провинции на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ханафи также рассказал о продолжении координации и контактах со всеми посольствами, консульствами и заинтересованными органами власти, чтобы обеспечить все условия и оформить необходимые документы для пострадавших. Губернатор высоко оценил усилия и оперативность работы бригад скорой помощи и спасателей.

О крушении батискафа днем 27 марта сообщило генконсульство РФ в Хургаде. На судне находились 45 россиян. В результате происшествия погибли пять граждан России, среди них двое детей. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, рассказали «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

До этого в генконсульстве сообщали о спасении 38 россиян. Из них 24 человека развезли по отелям, остальные 14 граждан госпитализированы.

В беседе с «Известиями» туристка Екатерина рассказала о подробностях происшествия. По ее словам, вода начала поступать на батискаф «Синдбад» почти сразу после спуска людей на судно.