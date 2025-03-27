Макрон анонсировал размещение французских и британских военных на Украине

Париж и Лондон намерены разместить военнослужащих в стратегически важных для Киева местах на Украине. Об этом 27 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он уточнил, что договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о совместной работе по обеспечению Киева «сильной армии».

«Дадим мандат нашим начальникам штабов, чтобы франко-британская команда могла быть делегирована на Украину в ближайшие несколько дней и могла очень тесно работать с нашими украинскими партнерами, которые также согласились на этот механизм, чтобы подготовить формат завтрашней украинской армии во всех областях», — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «Коалиции желающих», которую транслировал телеканал France 24.

Президент Франции отметил, что такие силы поддержки не будут представлять миротворческие силы, а также не заменят военных на линии фронта. По его словам, контингент разместят на конкретных стратегических местах, которые определятся совместно с украинской стороной.

Макрон подчеркнул, что размещение франко-британских сил станет возможным исключительно после подписания мирного соглашения в качестве одной из гарантий безопасности.

Также на пресс-конференции французский президент заявил, что участники саммита по конфликту на Украине в Париже единогласно решили, что время для отмены санкций против России еще не наступило. По его словам, страны — участницы саммита также договорились поручить главам МИД за три недели подготовить предложения по мониторингу соблюдения режима прекращения огня.