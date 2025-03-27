Реклама
Прямой эфир
Мир
Генконсульство РФ подтвердило гибель пяти россиян при крушении батискафа в Египте
Экономика
Дмитриев заявил о создании до конца 2025 года арктического инвестиционного фонда
Мир
Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в Амстердаме
Политика
Депутат Швыткин назвал атаки ВСУ на энергообъекты РФ провокацией
Мир
ЕС ввел санкции против Центризбиркома Белоруссии
Мир
Песков назвал задержание Гуцул противоречащим западным принципам демократии
Мир
Создатель TikTok Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая
Пресс-релизы
Иран представит работы известных современных художников на ярмарке «Арт Россия»
Общество
Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в трех субъектах РФ
Авто
«Автотор» объявил о модернизации автомобильного завода в Калининграде
Мир
Венгрия надеется на принятие США исключения из санкций для АЭС «Пакш-2»
Общество
Путин заявил о стремлении РФ к равноправному сотрудничеству в Арктике
Мир
Макрон анонсировал размещение французских и британских военных на Украине
Мир
В Индии пройдет мотопробег к 80-летию победы в Великой Отечественной войне
Экономика
Международные резервы России превысили $650 млрд и установили исторический рекорд
Мир
Илан Шор призвал правоохранительные органы Молдавии прекратить насилие над Гуцул
Общество
Суд в Москве арестовал экс-главу «Русагро» Басова до 25 мая
Сюжет:

Макрон анонсировал размещение французских и британских военных на Украине

Париж и Лондон хотят разместить военных в «стратегических» местах Украины
0
EN
Фото: REUTERS/Ludovic Marin
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Париж и Лондон намерены разместить военнослужащих в стратегически важных для Киева местах на Украине. Об этом 27 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он уточнил, что договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о совместной работе по обеспечению Киева «сильной армии».

«Дадим мандат нашим начальникам штабов, чтобы франко-британская команда могла быть делегирована на Украину в ближайшие несколько дней и могла очень тесно работать с нашими украинскими партнерами, которые также согласились на этот механизм, чтобы подготовить формат завтрашней украинской армии во всех областях», — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «Коалиции желающих», которую транслировал телеканал France 24.

Президент Франции отметил, что такие силы поддержки не будут представлять миротворческие силы, а также не заменят военных на линии фронта. По его словам, контингент разместят на конкретных стратегических местах, которые определятся совместно с украинской стороной.

Макрон подчеркнул, что размещение франко-британских сил станет возможным исключительно после подписания мирного соглашения в качестве одной из гарантий безопасности.

Коалиция нежелающих: Европа продолжает сопротивляться мирным инициативам РФ
К чему пришли на очередном саммите в Париже и почему Западу невыгодно урегулировать конфликт

Также на пресс-конференции французский президент заявил, что участники саммита по конфликту на Украине в Париже единогласно решили, что время для отмены санкций против России еще не наступило. По его словам, страны — участницы саммита также договорились поручить главам МИД за три недели подготовить предложения по мониторингу соблюдения режима прекращения огня.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025