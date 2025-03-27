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Макрон заявил о решении участников саммита по Украине сохранить санкции против РФ

Макрон: сейчас не время отменять санкции против России
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Фото: REUTERS/LUDOVIC MARIN
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Участники саммита по конфликту на Украине в Париже единогласно решили, что время для отмены антироссийских санкций еще не наступило. Об этом 27 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы также единодушно согласились с тем, что сейчас не время отменять санкции против России, как бы то ни было. Не может быть политики отмены санкций до того, как мир [в конфликте на Украине] будет четко установлен», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал France 24.

Он указал, что другие государства — участники саммита разделяют эту позицию, но подчеркнул, что для конфискации замороженных российских активов нет юридической базы. По словам президента Франции, их судьбу решат в рамках переговорного процесса о восстановлении Украины. Он также указал на необходимость диалога с РФ после урегулирования кризиса.

Французский лидер добавил, что страны договорились поручить главам МИД в течение трех недель подготовить предложения по мониторингу соблюдения возможного режима прекращения огня в рамках конфликта.

Также Макрон сообщил о намерении направить французско-британскую группу на территорию Украины для тесной работы над форматом подготовки украинской армии в будущем.

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На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 марта Макрон заявил, что обсуждение снятия санкций с России возможно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня. Он уточнил, что в определенный момент вопрос санкций поднимется, однако «пока это преждевременно».

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