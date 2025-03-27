Макрон назвал вопрос снятия санкций с России преждевременным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждение снятия санкций с России возможно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня.
«Для меня вопрос санкций должен быть поднят в рамках долгосрочного и надежного мирного урегулирования», — сказал Макрон 26 марта на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети X (бывш. Twitter).
Президент отметил, что вопрос санкций встанет в определенный момент, «но пока это преждевременно».
Глава Франции также отметил, что Россия «не будет диктовать условия мира».
Ранее, 18 марта, президент России Владимир Путин заявил, что российские предприниматели успешно адаптировались к санкционным механизмам Запада, создав альтернативные способы взаимодействия с зарубежными партнерами. Глава государства назвал рестрикции дополнительным катализатором позитивных изменений в российской экономике.