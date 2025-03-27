В Белом доме допустили более умеренный характер зеркальных пошлин США

Зеркальные пошлины США в ответ на тарифы других стран на американские товары могут оказаться более умеренными, чем ожидается. Об этом 27 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она напомнила, что сборы планируется ввести с 2 апреля. Представитель Белого дома отметила, что объектом тарифов будут те страны, которые «наживались» на Соединенных Штатах.

«Президент [США Дональд Трамп] <...> считает, что некоторые цифры [тарифных ставок] будут более умеренными, чем многие ожидают», — сказала она во время беседы с журналистами у Белого дома, запись которой опубликовал канал C-SPAN.

Ливитт заверила, что администрация в Вашингтоне будет ставить интересы американских рабочих превыше всего и будет бороться с несправедливой торговой политикой, которая вредит среднему классу США.

26 марта Трамп сообщил о введении в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступят в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. Согласно оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.

В тот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу нового тарифа на автомобили в США. Она подчеркнула, что пошлины Трампа вредят бизнесу и потребителям, и заявила, что ЕС намерен отстаивать свои экономические интересы.