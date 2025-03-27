В ЕК заявили о готовности защищать экономические интересы ЕС на фоне пошлин США

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прокомментировала в среду, 26 марта, решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на европейский экспорт автомобилей. По ее словам, Евросоюз (ЕС) планирует отстаивать свои экономические интересы путем переговоров.

«ЕС продолжит искать решения путем переговоров, защищая свои экономические интересы. Будучи крупнейшей торговой державой и сильным сообществом, состоящим из 27 государств-членов, мы будем совместно защищать наших сотрудников, предприятия и потребителей во всем ЕС», — говорится в заявлении фон дер Ляйен, распространенном пресс-службой на официальном сайте ЕК.

Она также заявила о своем сожалении касательно решения американских властей, отметив, что пошлины негативно сказываются на бизнесе и еще сильнее наносят удар по потребителям — как в США, так и в странах ЕС. В ЕК намерены проанализировать решение Трампа, а также другие меры, которые Соединенные Штаты планируют принять в ближайшие дни, добавила фон дер Ляйен.

Трамп 26 марта анонсировал введение США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступят в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. Согласно оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.