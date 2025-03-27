Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Получивший ранения во время атаки ВСУ в ДНР водитель автобуса скончался
Мир
Посол РФ заявил о планах облегчить визовые процедуры в США для россиян
Мир
Трамп заявил о намерении США ввести пошлины на импортные лекарства
Армия
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области
Мир
Ульянов призвал европейцев готовиться к промывке мозгов от властей ЕС
Мир
В Боливии в результате наводнений погибли более 50 человек
Политика
Захарова обвинила предыдущие администрации США в разрушении отношений с РФ
Общество
В России в 2026 году могут ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт
Армия
Артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 27 марта
Армия
Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ
Мир
Трамп заявил о планах США продолжать удары по хуситам в течение долгого времени
Мир
В ЕК заявили о готовности защищать экономические интересы ЕС на фоне пошлин США
Армия
Путин поблагодарил участвующих в СВО росгвардейцев за верность Отечеству
Мир
Число жертв лесных пожаров в Южной Корее возросло до 26 человек
Мир
Bloomberg узнало о планах Макрона позвонить Трампу после саммита в Париже
Общество
На Камчатке объявили лавинную опасность до 31 марта

Захарова обвинила предыдущие администрации США в разрушении отношений с РФ

Захарова: предыдущие администрации США разрушали отношения с Россией
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном остаются крайне сложными из-за многолетней политики предыдущих американских администраций. Об этом она 27 марта сообщила «РИА Новости», комментируя задачи нового российского посла в США Александра Дарчиева.

«Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, он реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания», — сказала Захарова.

Также, по ее словам, Дарчиеву нужно будет вести работу по возобновлению контактов с американской стороной. Как указала официальный представитель МИД РФ, в этом конкретном случае ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации «разрушали эти двусторонние отношения».

«Помимо всего прочего, необходимо восстанавливать и работу посольства в том смысле, что она была заблокирована практически много лет предыдущей администрацией. Огромное количество задач стоит особенно вот на этом направлении», — добавила Захарова.

Реакция протеста: в Европе теряют интерес к проукраинским акциям
Жители каких стран больше всего устали от конфликта 

6 марта президент РФ Владимир Путин назначил послом России в США директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева. Он также стал постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.

28 февраля США выдали агреман на назначение Дарчиева новым послом РФ в Вашингтоне. В МИД РФ сообщили, что ноту передали в ходе переговоров делегаций России и Соединенных Штатов в Стамбуле 27 февраля. Уточнялось, что отъезд Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025