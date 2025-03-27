Захарова обвинила предыдущие администрации США в разрушении отношений с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном остаются крайне сложными из-за многолетней политики предыдущих американских администраций. Об этом она 27 марта сообщила «РИА Новости», комментируя задачи нового российского посла в США Александра Дарчиева.

«Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, он реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания», — сказала Захарова.

Также, по ее словам, Дарчиеву нужно будет вести работу по возобновлению контактов с американской стороной. Как указала официальный представитель МИД РФ, в этом конкретном случае ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации «разрушали эти двусторонние отношения».

«Помимо всего прочего, необходимо восстанавливать и работу посольства в том смысле, что она была заблокирована практически много лет предыдущей администрацией. Огромное количество задач стоит особенно вот на этом направлении», — добавила Захарова.

6 марта президент РФ Владимир Путин назначил послом России в США директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева. Он также стал постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.

28 февраля США выдали агреман на назначение Дарчиева новым послом РФ в Вашингтоне. В МИД РФ сообщили, что ноту передали в ходе переговоров делегаций России и Соединенных Штатов в Стамбуле 27 февраля. Уточнялось, что отъезд Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время.