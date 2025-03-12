Реакция протеста: в Европе теряют интерес к проукраинским акциям

Население стран Европы демонстрирует всё меньше энтузиазма, когда речь заходит об акциях в поддержку Украины. На такую тенденцию «Известиям» указали в посольствах РФ в нескольких государствах. В представительстве России в Швеции, например, отметили, что значительную явку организаторам этих мероприятий удается обеспечить лишь в годовщину СВО. Тогда как российские дипломаты в Германии говорят, что там участники акций отрабатывают «западные гранты». Российские дипломаты отмечают при этом срежиссированный характер подобных митингов. Опросы также подтверждают, что, несмотря на симпатии к Украине, всё больше жителей Европы хотят поскорее увидеть завершение конфликта.

Всё меньше европейцев приходят на акции в поддержку Украины

Спустя три года после начала СВО жители Европы демонстрируют всё меньше рвения участвовать в проукраинских митингах, рассказали «Известиям» в посольствах Албании, Германии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции. В частности, в российском диппредставительстве в Берлине отметили, что рядовых немцев давно перестали интересовать «такие сходки».

— Что касается массовых антироссийских акций, то они действительно сдуваются. Так, на широко разрекламированный и согласованный властями Берлина антивоенный марш, организованный 1 марта 2025 года лидерами местных релокантов, пришли около 500 человек. Причем не идейные единомышленники, а разномастная массовка, отрабатывающая западные гранты. В нее втерлись представители запрещенной в нашей стране неонацистской террористической организации «Русский добровольческий корпус» и члены неонацистских движений ФРГ, — отмечают дипломаты.

По их оценке, несмотря на старания «местных пропагандистов и политиков-русофобов», в немецком обществе устойчиво растет запрос на нормализацию российско-германских отношений, поскольку подавляющее большинство жителей ФРГ чувствуют на себе последствия разрушения взаимовыгодных связей с Россией. В соседней Польше акции в поддержку Киева проходят также намного реже, чем в 2022–2023 годах, сказали в российском посольстве в Варшаве.

Фото: Global Look Press/Vadym Zhuravlov

Заметно снизился и интерес к акциям в поддержку Украины у населения Финляндии. В российском посольстве в Хельсинки констатировали, что количество мероприятий проукраинской направленности в стране сократилось, и число их участников существенно уменьшилось. «Акции продолжаются по большей части в формате небольших собраний групп антироссийски настроенных активистов, преимущественно выходцев с Украины», — добавили там.

В Швеции подобные манифестации по-прежнему регулярно проводятся местными антироссийскими НПО и украинскими объединениями, однако они не особо многочисленны. Относительно высокую явку удается обеспечить лишь в годовщины начала СВО.

— Понятно, что подобные акции в значительной степени срежиссированы, мотивы большинства их завсегдатаев далеки от идеологических, а внимание к таким театрализованным представлениям искусственно раздувается местной ангажированной прессой для подкрепления спорного тезиса о якобы нерушимой поддержке прокиевского курса официального Стокгольма в шведском обществе, — отметили в российском посольстве в Швеции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

К слову, руководство стран Северной Европы остается в авангарде военной поддержки Украины. И Стокгольм, и Хельсинки уже допустили отправку своих «миротворцев» на Украину. Швеция также анонсировала в середине января крупнейший с 2022 года пакет военной помощи Киеву на сумму $1,2 млрд. С начала СВО шведские власти передали Украине вооружений более чем на $5 млрд. От Финляндии Киев получил за три года оружия на $2,5 млрд, о 27-м пакете военной поддержки власти страны также объявили в январе.

Европейцы испытывают усталость от конфликта

Население Швеции и Финляндии испытывает усталость от затянувшегося конфликта и постоянного присутствия украинской повестки в медиаполе, подтвердил «Известиям» младший научный сотрудник ИМИ МГИМО Никита Липунов.

— Жители европейских стран ощущают экономические последствия украинского кризиса буквально на своих кошельках, например на счетах за электроэнергию или в стоимости продуктовой корзины. Своеобразным раздражителем остаются и украинские беженцы. Не последнюю роль играет и реальная ситуация на поле боя. Всё это способствует снижению поддержки Киева. В проукраинских акциях изначально принимали участие самые политически заряженные граждане Швеции и Финляндии, и их запал стал иссякать по мере того, как конфликт затягивался, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Декабрьский опрос YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании показал, что желание жителей этих стран поддерживать Украину до ее победы на поле боя сократилось за 12 месяцев в среднем на 20%. Вместе с этим выросло количество тех, кто выступает за прекращение боевых действий путем переговоров, даже если Украине придется пожертвовать частью своих территорий.

Последний опрос статистической службы ЕС дает другие цифры: большинство жителей сообщества пока еще солидарно с Украиной. Так, 87% населения стран ЕС одобряют гуманитарную помощь Киеву, 68% — финансовую, а 58% — военную. За антироссийские санкции выступает 71%.

По мнению Никиты Липунова, снижение интереса к теме Украины отнюдь не означает, что в этих странах будут ослабевать антироссийские настроения, особенно если речь идет о Швеции и Финляндии, население которых в большинстве своем воспринимает Россию как реальную угрозу национальной безопасности. Многие шведы и финны действительно верят, что если СВО завершится в пользу России, вооруженный конфликт может пойти дальше в Европу. По этой причине антироссийские настроения в будущем могут усилиться, считает эксперт.

— На такие настроения не может повлиять и изменение курса американской администрации. Опасения в отношении восточного соседа уже укоренились в менталитете жителей этих стран. Конкретно в Финляндии важную роль играет историческая память, а именно события советско-финляндской войны 1939–1940 годов. Эти события до сих во многом определяют финское восприятие России. И руководство Финляндии сейчас проводит прямые параллели с происходящим на Украине, — добавил собеседник.

Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer

В этом плане показателен пример Албании. Посол России в Тиране Алексей Зайцев рассказал «Известиям», что, несмотря на всплеск русофобии в стране после начала СВО, сейчас наблюдается снижение активности тех, кто ранее выступал на стороне Украины.

— По случаю третьей годовщины СВО в центре Тираны был организован немногочисленный митинг в поддержку Украины. Можем констатировать, что рядовые граждане страны весьма сдержанно относятся к политизированным акциям, организуемым украинским диппредставительством, и не проявляют к ним повышенного интереса. Местное население настроено к нам дружелюбно и уважительно. Здесь до сих пор с благодарностью вспоминают о большом вкладе СССР в социально-экономическое, научное и культурное развитие Албании в послевоенные годы, о годах нашей самой тесной дружбы и сотрудничества, — рассказал дипломат.

Отдельно стоит остановиться на Франции. 23 и 24 февраля во многих ее городах прошли акции в поддержку Украины. Самая большая состоялась в Париже — по оценкам местных СМИ, в ней участвовало около 2 тыс. человек, многие из которых были украинцами. В посольстве России в Париже при этом констатируют, что французские граждане во многом утратили интерес к подобным «русофобским сборищам».

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

— Их проводят в основном украинские эмигрантские структуры. И хорошо известно, на чьи деньги, — сказали в посольстве.

Дипломаты при этом заблаговременно обратились к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций, однако 24 февраля двое французов бросили несколько взрывных устройств на территорию консульства РФ в Марселе. По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал. В Москве охарактеризовали случившееся как попытку совершения террористического акта и были возмущены мягким приговором, который местный суд вынес нападавшим. Их приговорили к восьми месяцам тюрьмы. При этом наказание было заменено на домашний арест с электронным браслетом.