МИД сообщил о выдаче США агремана на назначение нового посла РФ

США выдали агреман на назначение новым послом РФ в Вашингтоне директора североатлантического департамента МИД РФ Александра Дарчиева. Об этом 28 февраля сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

«Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение <…> Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в США», — говорится в публикации на сайте.

Нота была передана в ходе переговоров российской и американской делегаций в Стамбуле, которые состоялись 27 февраля. Отмечается, что отъезд Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Вторая встреча делегаций России и Соединенных Штатов была посвящена вопросам работы посольств и продлилась более шести часов. Дарчиев возглавлял российскую группу, а с американской стороны выступила заместитель помощника госсекретаря по РФ и Центральной Европе Соната Коултер.

В американском Госдепартаменте назвали конструктивной дискуссию с представителями России и отметили, что в ходе встречи удалось определить первые шаги к восстановлению работы дипмиссий.