В Госдепе США назвали конструктивной дискуссию с представителями РФ в Стамбуле
Делегации США и РФ в ходе конструктивной дискуссии определили первые шаги к стабилизации работы дипмиссий. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Госдепа США.
Отмечается, что Соединенные Штаты обеспокоены относительно доступа к банковским и контрактным услугам, а также необходимости поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве.
«Делегацию США возглавляла Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе, а российскую делегацию возглавлял директор североатлантического департамента Министерства иностранных дел посол Александр Дарчиев», — следует из заявления ведомства.
Также представители двух стран договорились провести новую встречу в ближайшее время.
Встреча представителей России и США в Стамбуле завершилась 27 февраля. Она длились более шести часов. Переговоры касались вопроса работы посольств двух стран.