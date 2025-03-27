Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Мир
В США заявили о возможном скором подписании с Украиной соглашения по минералам
Мир
Макрон заявил о выделении дополнительных €2 млрд на военную помощь Украине
Политика
Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области
Мир
В США заявили о готовности рассмотреть переподключение России к SWIFT
Экономика
Промышленным предприятиям РФ передадут частоты американского Globalstar
Мир
Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на произведенные вне США автомобили
Экономика
Лишь 7% малых компаний готовы взять кредит по ставкам 20% и выше
Армия
В военно-морских вузах России начали изучать беспилотники
Мир
Президент Хорватии исключил участие страны в миротворческой миссии ЕС на Украине
Общество
27,5% проб пищевой продукции в соцучреждениях Петербурга не соответствуют требованиям
Мир
Трамп заявил о планах США продолжать удары по хуситам в течение долгого времени
Мир
В ЕС рассказали о возможной отмене безвиза с Грузией
Армия
Путин поблагодарил участвующих в СВО росгвардейцев за верность Отечеству
Мир
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Мир
Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину
Экономика
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 

В военно-морских вузах России начали изучать беспилотники

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В программе высших учебных заведений ВМФ России появился курс по применению беспилотников, сообщили источники «Известий» в Минобороны.

Отражен «Булатом»: дрон-детектор сможет определять типы атакующих БПЛА
Бойцы получат возможность заранее подготовиться к отражению воздушного налета

Теперь все курсанты изучают устройство и характеристики дронов различных типов и их использование. В дальнейшем они будут осваивать боевое применение ударных беспилотников для уничтожения вражеских БПЛА, безэкипажных катеров и диверсантов. Занятия проводят преподаватели, имеющие опыт работы с дронами в зоне боевых действий.

«Этого следовало ожидать. В нынешних реалиях без беспилотников никуда, ни на фронте, ни на корабле. Поэтому вполне логично, что люди должны знать, что такое беспилотник, как он летает, как им управлять», — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Применение дронов на флоте имеет свои сложности, добавил специалист.

«На море нет географических ориентиров типа холмов, ручьев или оврагов, это единообразная среда. Поэтому над морем летать гораздо сложнее, чем над сушей, это требует хороших знаний навигации», — отмечает Болтенков.

По его мнению, у моряков беспилотники должны быть больше по грузоподъемности, поскольку их цели крупнее.

«На пехотинца хватит и несколько сотен грамм взрывчатки. И совсем другое дело — гоняться за безэкипажным аппаратом или каким-нибудь катером. Это требует более мощных боеприпасов», — заключил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Программный ход: курсанты вузов ВМФ начали изучать беспилотники

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025