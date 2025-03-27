В военно-морских вузах России начали изучать беспилотники

В программе высших учебных заведений ВМФ России появился курс по применению беспилотников, сообщили источники «Известий» в Минобороны.

Теперь все курсанты изучают устройство и характеристики дронов различных типов и их использование. В дальнейшем они будут осваивать боевое применение ударных беспилотников для уничтожения вражеских БПЛА, безэкипажных катеров и диверсантов. Занятия проводят преподаватели, имеющие опыт работы с дронами в зоне боевых действий.

«Этого следовало ожидать. В нынешних реалиях без беспилотников никуда, ни на фронте, ни на корабле. Поэтому вполне логично, что люди должны знать, что такое беспилотник, как он летает, как им управлять», — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Применение дронов на флоте имеет свои сложности, добавил специалист.

«На море нет географических ориентиров типа холмов, ручьев или оврагов, это единообразная среда. Поэтому над морем летать гораздо сложнее, чем над сушей, это требует хороших знаний навигации», — отмечает Болтенков.

По его мнению, у моряков беспилотники должны быть больше по грузоподъемности, поскольку их цели крупнее.

«На пехотинца хватит и несколько сотен грамм взрывчатки. И совсем другое дело — гоняться за безэкипажным аппаратом или каким-нибудь катером. Это требует более мощных боеприпасов», — заключил эксперт.

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Программный ход: курсанты вузов ВМФ начали изучать беспилотники